Lên cơn ngáo đá, người đàn ông ở Sóc Trăng giết con trai 3 tuổi rồi dùng hung khí tự kết liễu cuộc đời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra vụ cha giết con trai 3 tuổi rồi tự tử gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo Zing, sáng 14/5, Nguyễn Văn Thêm (46 tuổi, ngụ ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách) sang nhà chị ruột là Nguyễn Thị Hồng và dùng dao chém hai mẹ con chị này bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Trong lúc gia đình chị Hồng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, Thêm về nhà mình rồi dùng ống tuýp sắt đập liên tiếp vào đầu con trai là Nguyễn Hiếu Nghĩa (3 tuổi) khiến bé trai tử vong.

Gây án xong, Thêm dùng hung khí cứa vào đầu và cổ nên bị mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Trước đó, đối tượng sử dụng ma túy đá và có dấu hiệu bị rối loạn tâm thần.

Hung khí Thêm dùng để giết con trai rồi tự tử - Ảnh: Zing

Tháng 11/2019, tại Tuyên Quang cũng xảy ra trường hợp cha giết con rồi tự tử khiến nhiều người xót xa.

Cụ thể, vào trưa 16/11, người dân xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) phát hiện anh Tráng Hoàng Nam (25 tuổi, người dân tộc Mông) chết trong tư thế treo cổ cùng con trai 4 tuổi và con gái 5 tuổi.

Theo chính quyền địa phương, anh Nam ở địa phương làm nông nghiệp, ở với hai đứa con bé. Vợ anh làm công nhân tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh.

Người dân sinh sống trong khu vực cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Nam thường xuyên xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Vợ anh Nam bỏ đi làm công nhân tại một khu công nghiệp, còn người đàn ông này ở nhà chăm sóc hai con nhỏ và làm thợ xây, làm ruộng. Khi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường phát hiện nhiều dòng chữ anh Nam để lại trên tường với nội dung trách cứ vợ.

Người phụ nữ sát hại con gái 3 tuổi được cho rằng "chỉ ăn chơi, hết tiền về xin mẹ, không được thì quay ra chửi mẹ" Được mẹ yêu thương, chăm lo cho ăn học đầy đủ nhưng Lan Anh lại tỏ ra là một đứa con bất hiếu để rồi gây ra tội ác dã man là sát hại chính đưa con mà thị sinh ra.

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