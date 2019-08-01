Ôm hận vì bị đánh, cha cứa cổ sát hại con trai lúc đang ngủ

Xã hội 01/08/2019 11:38

Sau nhiều giờ quanh co chối cãi, ông Y Djin đã cúi đầu thừa nhận mình chính là hung thủ trong vụ án cha giết con trai khi đang ngủ. 

Mới đây, trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ án mạng cha giết con khiến một nam thanh niên tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối tượng Y Djin Byă (55 tuổi, trú Buôn Kao, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

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Y Djin Byă thừa nhận là hung thủ trong vụ án cha giết con ở Đắk Lắk - Ảnh: VOV

Trước đó vào khoảng 16 giờ chiều 31/7, H’Bliêm (em gái Y Thức H’Mốk) đi đám cưới về phát hiện anh trai tử vong trên nền nhà, cổ có vết thương nên hô hoán hàng xóm đồng thời báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin, Công an TP. Buôn Ma Thuột nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Qua rà soát, công an xác định cha ruột nạn nhân nằm trong diện tình nghi nên đưa về trụ sở lấy lời khai.

Sau nhiều giờ quanh co chối cãi, đến khuya 31/7, ông Y Djin đã cúi đầu thừa nhận mình chính là hung thủ sát hại con trai. Theo lời khai, vào chiều cùng ngày, Y Thức say xỉn sau khi đi đám cưới về đã xảy ra mâu thuẫn với cha. Lời qua tiếng lại, Y Thức đánh cha rồi bỏ xuống dưới nhà ngủ. 

Y Djin bị con trai đánh nên ôm hận. Nhân lúc Y Thức ngủ say, người đàn ông 55 tuổi đã dùng dao cứa cổ nạn nhân gây tử vong. Gây án xong, đối tượng về phòng rồi lên giường ngủ, coi như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi cô con gái phát hiện sự việc.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:   giết người

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