Liên quan đến vụ cha đánh đập con gái 6 tuổi khiến dư luận xã hội bức xúc, mới đây chính quyền địa phương đã thông tin nhiều tình tiết bất ngờ.

Chiều 28/5, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã tạm giữ đối tượng Danh Đa (SN 1993, ngụ ấp Prey Chóp B) để điều tra hành vi đánh đập con gái 6 tuổi khiến dư luận bức xúc.

Đa đánh đập con gái 6 tuổi khiến dư luận bức xúc - Ảnh: Zing

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trói tay bé gái rồi đánh đập tàn nhẫn. Công an thị xã Vĩnh Châu nhanh chóng xác minh danh tính của người đàn ông là Danh Đa và mời anh ta về trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, Đa khai sau khi đi nhậu về thấy con gái Danh Thị Nil (SN 2014) làm đổ gạo xuống đất liền tát, đá, túm tóc và dùng nhánh cây đánh liên tiếp vào người con gái. Thậm chí, Danh Đa còn dùng dây xích sắt để cột tay cháu Nil lại quanh cột nhà để đánh đập. Một người hàng xóm chứng kiến đã quay clip đăng lên mạng xã hội.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà còn có 2 con ruột của Đa là Danh Chuyện (SN 2016) và Danh Thị Đồng (SN 2018).

Đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh Đa đánh con khiến người xem xót xa, phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin đăng tải trên Công an TP.HCM, gia đình Danh Đa thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, ba cha con sống trong căn nhà tình thương được nhà nước cấp, không có đất sản xuất.

Trước đây, Danh Đa và chị Thạch Thị Nê kết hôn và sinh được 3 người con. Sau khi sinh đứa út không bao lâu thì chị Nê bỏ đi lấy chồng khác, để lại 3 đứa bé tội nghiệp sống cùng cha.

Sau khi xảy ra sự việc, bé gái 6 tuổi đã được cơ quan chức năng đưa đến cơ sở y tế điều trị các vết thương và theo dõi sức khỏe. Hai người con khác của Đa được giao cho họ hàng chăm sóc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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