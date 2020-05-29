Hé lộ nguyên nhân vụ cha trói tay con gái 6 tuổi rồi đánh đập tàn nhẫn

Xã hội 29/05/2020 06:00

Đoạn clip cha đánh đập con gái 6 tuổi gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận phẫn nộ. Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật.

Chiều 28/5, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã tạm giữ đối tượng Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B) để điều tra hành vi đánh đập con gái 6 tuổi khiến dư luận bức xúc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trói tay bé gái rồi đánh đập tàn nhẫn. Cộng đồng mạng phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông, đồng thời cho biết sự việc xảy ra ở xã Lai Hòa. 

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Đa đánh đập con gái 6 tuổi khiến dư luận bức xúc - Ảnh: Zing

Công an thị xã Vĩnh Châu phối hợp với Đồn Biên phòng Lai Hòa nhanh chóng xác minh danh tính của người đàn ông là Danh Đa và mời anh ta về trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, Đai khai anh ta phát hiện con gái lấy gạo đổ vào cát để chơi nên tức giận đánh đập con. Một người hàng xóm chứng kiến đã quay clip đăng lên mạng xã hội.

Hiện bé gái 6 tuổi đã được cơ quan chức năng đưa đến cơ sở y tế điều trị các vết thương và theo dõi sức khỏe. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Cách đây ít lâu, tại TP.HCM cũng xảy ra trường hợp cha đánh đập con thậm tệ khiến con bị xuất huyết não gây xôn xao dư luận.

Theo điều tra, chị T. (21 tuổi, tạm trú phường Trường Thạnh, quận 9) và Châu Minh Tiến (24 tuổi, ngụ phường Long Phước, quận 9) là vợ chồng, có một con chung là cháu K. (4 tháng tuổi).

Trong cuộc sống thường ngày, Tiến thường xuyên đánh đập vợ con nên chị T. bế con ra ngoài thuê phòng trọ sống.

Tối 3/2, chị T. đi làm ca đêm nên mẹ chị T. bế cháu đến giao cho nhà nội trông. Sau đó, mẹ chị T. đưa cháu K. cho Tiến giữ rồi đi về. Đến khuya cùng ngày, ông nội phát hiện cháu K. bị thương khắp người nên đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu. 

Nghi ngờ chồng bạo hành con, chị T. đã trình báo công an. Các bác sĩ cho biết cháu K. bị đánh đập dẫn đến chấn thương phần mềm, xuất huyết não, bầm tím nhiều vùng tay, ngực, bụng, gãy 2 chân... 

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Cha bạo hành con 4 tháng tuổi đến xuất huyết não, gãy chân - Ảnh: Internet

Quá trình điều tra, công an xác định Tiến chính là người trực tiếp bạo hành con ruột đến thương tích 37%. Công an quận 9 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giữ Tiến để phục vụ điều tra. 

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