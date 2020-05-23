Vụ cha đánh chết con trai 7 tháng tuổi ở Quảng Nam: Hé lộ nguyên nhân gây phẫn nộ

Xã hội 23/05/2020 14:14

Sau khi uống say, Phiên 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' với vợ. Tiếp đó, gã còn đánh chết con trai 7 tháng tuổi vì cháu bé không chịu nín khóc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Phiên (23 tuổi, quê ở thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi đánh chết con trai.

danh chet con trai 1
Phiên đánh đập vợ con khiến con trai 7 tháng tuổi tử vong - Ảnh: CAĐN

Theo điều tra ban đầu, đầu năm nay, Nguyễn Văn Phiên cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hà Vi (19 tuổi, trú xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) đến thuê phòng trọ tại thôn An Thạnh, xã Điện Thắng Nam để ở.

Phiên không có nghề nghiệp ổn định lại hay mời bạn bè về phòng trọ nhậu nhẹt nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần như vậy, Phiên lại "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ.

Tối 21/5, Phiên lại tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè như thường lệ. Sau khi tàn tiệc, Phiên lớn tiếng sai vợ dọn dẹp đống bát đĩa ngổn ngang dưới nền phòng trọ. Bực tức vì chồng nhậu quá khuya nên chị Vi không chịu dọn dẹp. Phiên nổi nóng, đánh đập vợ khiến chị Vi chạy ra ngoài lánh nạn. 

Lúc này, cháu Nguyễn Bảo B. (7 tháng tuổi) nghe tiếng cãi vã nên giật mình thức giấc, khóc đòi mẹ. Thấy con khóc, Phiên dỗ dành nhưng cháu B. vẫn không chịu nín. Đang bực tức vợ, Phiên quay sang trút giận vào người đứa bé vô tội bằng những cú tát như trời giáng rồi lăn ra ngủ.

Một lúc sau, thấy chồng đã ngủ say, chị Vi vào phòng bế con thì phát hiện cháu B. bất tỉnh, người tím tái nên lập tức đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày thì cháu B. tử vong vì chấn thương sọ não.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Lời khai của người cha nghi đánh con 2 tháng tuổi gãy chân: Do sơ ý giẫm chân con vào ban đêm

Lời khai của người cha nghi đánh con 2 tháng tuổi gãy chân: Do sơ ý giẫm chân con vào ban đêm

Liên quan đến nghi án cha bạo hành con 2 tháng tuổi đến gãy chân, cơ quan công an đã mời người cha đến lấy lời khai.

Xem thêm
Từ khóa:   cha giết con Quảng Nam giết người

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 8 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 38 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 40 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 57 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản