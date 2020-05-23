Sau khi uống say, Phiên 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' với vợ. Tiếp đó, gã còn đánh chết con trai 7 tháng tuổi vì cháu bé không chịu nín khóc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Phiên (23 tuổi, quê ở thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi đánh chết con trai.

Phiên đánh đập vợ con khiến con trai 7 tháng tuổi tử vong - Ảnh: CAĐN

Theo điều tra ban đầu, đầu năm nay, Nguyễn Văn Phiên cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hà Vi (19 tuổi, trú xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) đến thuê phòng trọ tại thôn An Thạnh, xã Điện Thắng Nam để ở.

Phiên không có nghề nghiệp ổn định lại hay mời bạn bè về phòng trọ nhậu nhẹt nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần như vậy, Phiên lại "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ.

Tối 21/5, Phiên lại tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè như thường lệ. Sau khi tàn tiệc, Phiên lớn tiếng sai vợ dọn dẹp đống bát đĩa ngổn ngang dưới nền phòng trọ. Bực tức vì chồng nhậu quá khuya nên chị Vi không chịu dọn dẹp. Phiên nổi nóng, đánh đập vợ khiến chị Vi chạy ra ngoài lánh nạn.

Lúc này, cháu Nguyễn Bảo B. (7 tháng tuổi) nghe tiếng cãi vã nên giật mình thức giấc, khóc đòi mẹ. Thấy con khóc, Phiên dỗ dành nhưng cháu B. vẫn không chịu nín. Đang bực tức vợ, Phiên quay sang trút giận vào người đứa bé vô tội bằng những cú tát như trời giáng rồi lăn ra ngủ.

Một lúc sau, thấy chồng đã ngủ say, chị Vi vào phòng bế con thì phát hiện cháu B. bất tỉnh, người tím tái nên lập tức đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày thì cháu B. tử vong vì chấn thương sọ não.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Lời khai của người cha nghi đánh con 2 tháng tuổi gãy chân: Do sơ ý giẫm chân con vào ban đêm Liên quan đến nghi án cha bạo hành con 2 tháng tuổi đến gãy chân, cơ quan công an đã mời người cha đến lấy lời khai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-cha-danh-chet-con-trai-7-thang-tuoi-o-quang-nam-he-lo-nguyen-nhan-gay-phan-no-359414.html