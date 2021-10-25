Phú Thọ: Ghi nhận 133 học sinh, giáo viên mắc COVID-19, cách ly hàng nghìn F1 liên quan

Xã hội 25/10/2021 08:36

Qua truy vết các ca bệnh, hiện có hàng nghìn học sinh, giáo viên là F1 đang phải cách ly tại nhà hoặc khu tập trung.

Theo Tiền Phong đưa tin, chiều 24/10, ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết, tại địa phương số ca học sinh, giáo viên mắc COVID-19 đã tăng lên so với những ngày trước đó.

Cụ thể, đến thời điểm hiện tại đã có 133 giáo viên, học sinh mắc COVID-19, trong đó có 129 học sinh và 4 giáo viên nhiễm bệnh. Liên quan đến các ca bệnh, hiện có hàng nghìn học sinh, giáo viên là F1 đang phải cách ly tại nhà hoặc khu tập trung.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở GD&ĐT Phú Thọ tiếp tục dừng việc đến trường tại huyện Phù Ninh, huyện Lâm Thao, huyện Tam Nông, thành phố Việt Trì và nhiều trường ở huyện Thanh Thủy.

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Ảnh minh họa: Internet

Những địa bàn an toàn, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường tranh thủ “thời gian vàng” để dạy học trực tiếp đồng thời dừng tất cả hoạt động tập trung đông người, hoạt động trải nghiệm, dã ngoại và tuân thủ nguyên tắc phòng dịch.

Từ sau lễ khai giảng năm học mới, Phú Thọ là địa phương an toàn, tất cả học sinh các trường được đi học trực tiếp. Tuy nhiên, từ 18/10, học sinh một số huyện, TP. Việt Trì buộc phải dừng đến trường do phát hiện hàng chục học sinh mắc COVID-19 trong trường học.

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Theo dự kiến, TP. Đà Nẵng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 đi học trực tiếp từ ngày 1/11, học sinh các khối lớp còn lại sẽ đến trường từ ngày 8/11.

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