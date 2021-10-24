Dự kiến học sinh Đà Nẵng sẽ đi học trực tiếp từ 1/11, đảm bảo các em THPT tiêm đủ mũi 1 trước khi đến trường

Theo dự kiến, TP. Đà Nẵng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 đi học trực tiếp từ ngày 1/11, học sinh các khối lớp còn lại sẽ đến trường từ ngày 8/11.

Theo VTV đưa tin, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Sở GD&ĐT chuẩn bị tốt các điều kiện, xây dựng phương án an toàn trường học. Bên cạnh đó, yêu cầu ngành giáo dục có hướng dẫn, triển khai cho các trường thực hiện theo tinh thần của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế. Các quận, huyện tạo điều kiện để học sinh đi học trở lại thuận lợi.

Trước đó, ngày 20/10, học sinh hai trường là Tiểu học Hòa Bắc và THCS Nguyễn Tri Phương, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng đã trở lại trường học. Đây là hai trường đầu tiên tổ chức dạy học trực tiếp trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

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Bà Ngô Thị Kim Yến cho hay: “Với kế hoạch này, áp lực của Sở GD&ĐT cũng như Phòng GD&ĐT các quận huyện rất lớn, bởi chỉ trong 7 ngày, TP. Đà Nẵng từ trạng thái từ 3 cấp đi học sang trạng thái tất cả đều đi học, có rất nhiều công việc phải thực hiện trước cũng như thời điểm chuyển giao”.

Bà Ngô Thị Kim Yến cho biết thêm, vào ngày 25/10, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp nhận 117.000 liều vaccine Pfizer. Vì vậy, Sở Y tế phối hợp Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch sớm tiêm vaccine cho học sinh từ 15 tuổi đến 18 tuổi, bảo đảm tất cả học sinh cấp THPT đều được tiêm mũi 1 trước khi đi học trở lại.

Khi nào Đà Nẵng cho học sinh các cấp đến trường học trở lại? Hiện tại, gần 1.000 giáo viên và hơn 6.000 học sinh ở các địa phương khác trở về Đà Nẵng để chuẩn bị cho việc tới trường học trực tiếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-kien-hoc-sinh-da-nang-se-di-hoc-truc-tiep-tu-1-11-dam-bao-cac-em-thpt-tiem-du-mui-1-truoc-khi-den-truong-432738.html