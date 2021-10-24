Dự kiến học sinh Đà Nẵng sẽ đi học trực tiếp từ 1/11, đảm bảo các em THPT tiêm đủ mũi 1 trước khi đến trường

Xã hội 24/10/2021 08:10

Theo dự kiến, TP. Đà Nẵng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 đi học trực tiếp từ ngày 1/11, học sinh các khối lớp còn lại sẽ đến trường từ ngày 8/11.

Theo VTV đưa tin, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Sở GD&ĐT chuẩn bị tốt các điều kiện, xây dựng phương án an toàn trường học. Bên cạnh đó, yêu cầu ngành giáo dục có hướng dẫn, triển khai cho các trường thực hiện theo tinh thần của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế. Các quận, huyện tạo điều kiện để học sinh đi học trở lại thuận lợi.

Trước đó, ngày 20/10, học sinh hai trường là Tiểu học Hòa Bắc và THCS Nguyễn Tri Phương, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng đã trở lại trường học. Đây là hai trường đầu tiên tổ chức dạy học trực tiếp trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Dự kiến học sinh Đà Nẵng sẽ đi học trực tiếp từ 1/11, đảm bảo các em THPT tiêm đủ mũi 1 trước khi đến trường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bà Ngô Thị Kim Yến cho hay: “Với kế hoạch này, áp lực của Sở GD&ĐT cũng như Phòng GD&ĐT các quận huyện rất lớn, bởi chỉ trong 7 ngày, TP. Đà Nẵng từ trạng thái từ 3 cấp đi học sang trạng thái tất cả đều đi học, có rất nhiều công việc phải thực hiện trước cũng như thời điểm chuyển giao”.

Bà Ngô Thị Kim Yến cho biết thêm, vào ngày 25/10, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp nhận 117.000 liều vaccine Pfizer. Vì vậy, Sở Y tế phối hợp Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch sớm tiêm vaccine cho học sinh từ 15 tuổi đến 18 tuổi, bảo đảm tất cả học sinh cấp THPT đều được tiêm mũi 1 trước khi đi học trở lại.

Khi nào Đà Nẵng cho học sinh các cấp đến trường học trở lại?

Khi nào Đà Nẵng cho học sinh các cấp đến trường học trở lại?

Hiện tại, gần 1.000 giáo viên và hơn 6.000 học sinh ở các địa phương khác trở về Đà Nẵng để chuẩn bị cho việc tới trường học trực tiếp.

Xem thêm
Từ khóa:   học sinh trở lại trường đà nẵng cho học sinh đi học lại đà nẵng cho học sinh đi học lại từ 1/11

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 54 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 12 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số