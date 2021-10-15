Khi nào Đà Nẵng cho học sinh các cấp đến trường học trở lại?

Hiện tại, gần 1.000 giáo viên và hơn 6.000 học sinh ở các địa phương khác trở về Đà Nẵng để chuẩn bị cho việc tới trường học trực tiếp.
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Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 15/10, UBND TP. Đà Nẵng cho hay, đã thống nhất tổ chức cho học sinh đi học lại.
Theo đó, học sinh phổ thông trên địa bàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) đi học từ ngày 18/10. Học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đi học từ ngày 25/10.
Đối với các cấp học khác trên địa bàn toàn thành phố, về cơ bản sẽ đi học lại từ ngày 1/11.
BCĐ phòng chống dịch COVID-19 cho hay, dự kiến từ ngày mai (16/10), Đà Nẵng sẽ cho phép nhà hàng, quán ăn phục vụ khách ăn, uống tại chỗ; hoạt động tại phòng tập gym, yoga, bida; hoạt động thể dục thể thao trong nhà; hoạt động tại các bảo tàng, triển lãm, rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí…cũng sẽ được mở cửa trở lại với các điều kiện và biện pháp phòng, chống dịch.
Đi kèm với việc mở cửa hoạt động trở lại, tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp phải có phương án hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; phải có thiết bị kiểm soát mã QR…