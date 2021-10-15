Bộ trưởng GD&ĐT: Đề nghị Hà Nội xem xét cho học sinh vùng ngoại thành đến trường học trực tiếp

Theo ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, TP. Hà Nội cần tính đến chiến dịch giáo dục, trong đó tính toán phương án để cho học sinh trở lại trường khi dịch bệnh được kiểm soát.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 14/10, tại buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội với lãnh đạo TP. Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã đề nghị xem xét cho học sinh ngoại thành đi học trực tiếp.

Theo ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, TP. Hà Nội cần tính đến chiến dịch giáo dục, trong đó tính toán phương án để cho học sinh trở lại trường khi dịch bệnh được kiểm soát. Thời điểm hiện tại có thể xem xét cho học sinh khu vực ngoại thành đến trường học tập trực tiếp vì nhiều huyện ngoại thành hiện là các "vùng xanh" trong nhiều ngày không có ca COVID-19.

Trước đó, tại các cuộc họp của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT cũng đã có nhiều ý kiến đề xuất cho học sinh đầu cấp, cuối cấp trở lại trường học. Vị này cho biết: “Không nên học trực tuyến kéo dài khi tình hình dịch đã cơ bản được kiểm soát, nhiều người dân đã tiêm vắc xin. Việc học trực tuyến kéo dài đã bộc lộ nhiều vấn đề, trong đó đáng lưu ý nhất là tâm lý học sinh”.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, lãnh đạo Hà Nội cho rằng thành phố vẫn đang đứng trước những rủi ro lây lan dịch bệnh nên việc mở cửa trở lại cần linh hoạt nhưng không được chủ quan. Việc cho học sinh đi học trực tiếp cần phải đánh giá, phân loại các vùng để có phương án cho học sinh trở lại dần, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn nhất cho học sinh.

Trong ngày 14/10, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói, việc đến trường của học sinh Hà Nội còn có nhiều khó khăn cần khắc phục. Cụ thể đó là vấn đề chưa có vắc xin cho học sinh dưới 18 tuổi. Hà Nội có tổng số 2,1 triệu học sinh, cộng với 900 nghìn trẻ em chưa đến tuổi đi học. Mở cửa trường học khi học sinh chưa được tiêm phòng sẽ không đảm bảo an toàn.

Hiện nay, Sở GD&ĐT Hà Nội đã xây dựng nhiều phương án để cho các cháu học trở lại. Trong đó, phương án khả thi nhất là cho học sinh đầu cấp, cuối cấp như: lớp 6, lớp 9, 10, 12 học trước sau đó theo lộ trình dần dần cho các cháu còn lại đi học. Tuy nhiên, việc này ban đầu cũng sẽ chỉ triển khai tại các khu vực an toàn, vùng xanh, không có nguy cơ xảy ra dịch COVID-19.

Phát hiện 22 em học sinh trường bán trú nhiễm Covid-19 Ngành y tế Quảng Nam tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca dương tính Covid-19 ở huyện Phước Sơn trong đó chủ yếu là học sinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-truong-gddt-de-nghi-ha-noi-xem-xet-cho-hoc-sinh-vung-ngoai-thanh-den-truong-hoc-truc-tiep-430990.html