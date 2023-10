Bắc Ninh: Một phường cho học sinh nghỉ khẩn cấp vì phát hiện chùm 7 ca Covid-19 tại trường mầm non

TP. Bắc Ninh đã cho học sinh trên địa bàn phường Võ Cường nghỉ học để rà soát, lấy mẫu xét nghiệm.

Theo thông tin của Vietnamnet, trong 3 ngày từ 10/10 đến 12/10, tỉnh Bắc Ninh phát hiện 13 ca Covid-19 trong cộng đồng.

Cụ thể, ngày 10/10, có 2 F0 tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du và phường Phong Khê, TP. Bắc Ninh. Ngày 11/10, toàn tỉnh ghi nhận 4 ca Covid-19 cộng đồng khác, trong đó Chung cư Cường Thịnh, phường Võ Cường có 3 trường hợp; phường Phong Khê 1 trường hợp. Đến 12/10, địa bàn phát sinh thêm 7 F0 trong cộng đồng, gồm 5 người ở phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh và 2 ca ở phường Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn.

Trong các ca mắc mới ngày 12/10, có 7 trẻ em Trường Mầm non Sao Mai (TP. Bắc Ninh). Chùm ca ở trường mầm non được phát hiện sau khi ghi nhận một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và con) trú tại tầng 6, Chung cư Cường Thịnh, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh dương tính ngày 11/10. Người con sinh năm 2016, đang học Trường Mầm non Sao Mai.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh trường Mầm non Sao Mai, TP. Bắc Ninh - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Chiều 11/10, TP. Bắc Ninh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường với hơn 700 mẫu, kết quả thêm 6 mẫu cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng yêu cầu phụ huynh ký cam kết tự cách ly những trẻ còn lại tại nhà; cho học sinh trên địa bàn phường Võ Cường nghỉ học để rà soát, lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện sớm ca bệnh, khi thấy an toàn mới cho đi học trở lại.

Ngành Giáo dục cũng yêu cầu các trường học bố trí cho học sinh sinh hoạt trong phạm vi lớp học, chia giờ ra chơi và giờ về để bảo đảm giãn cách, tránh lây lan dịch bệnh.

Đến chiều ngày 12/10, TP Bắc Ninh đã xác định 70 F1 của chùm 7 ca tại trường mầm non, đang tiến hành rà soát các trường hợp F2 và xét nghiệm sàng lọc tại vùng có ca mắc Covid-19.

Rạng sáng nay, phát hiện 17 học sinh trong trường bán trú dương tính với SARS-CoV-2 UBND huyện Phước Sơn đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn bộ xã Phước Chánh từ 0 giờ ngày 13/10 cho đến khi tình hình được kiểm soát.

