Lãnh đạo Hà Nội nói gì về việc mở cửa các hoạt động và cho học sinh trở lại trường?

Xã hội 13/10/2021 08:55

Ông Quyền cho biết, hiện Hà Nội mới tiêm vắc xin mũi 2 được 50%, người dưới 18 tuổi vẫn chưa được tiêm.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, chiều 12/10, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội có buổi trao đổi nhanh với báo chí về công tác phòng chống dịch.

Về việc Sở Y tế Hà Nội ra văn bản hướng dẫn trong đó có nội dung treo biển tại nhà người phải cách ly khi về thành phố, ông Quyền cho biết, việc này không phải là siết chặt về mặt y tế hay siết chặt quản lý. Việc gắn biển là để các cơ quan y tế hướng dẫn theo dõi sức khỏe của người dân trong bối cảnh có nguy cơ về dịch bệnh.

Với những người không chấp hành các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch sẽ bị xử lý tuỳ từng mức và tùy theo hành vi của người vi phạm, thậm chí có cả truy cứu trách nhiệm hình sự.

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Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền - Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo ông Quyền, Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính, là đầu não quốc gia, tập trung các cơ quan của T.Ư, của thành phố, vì thế phải đảm bảo được thành quả chống dịch. Khi đã đạt được điều kiện về phòng chống dịch bệnh và tiêm phủ được vắc xin mũi 2 cho cả công dân dưới 18 tuổi thì Hà Nội sẵn sàng mở cửa.

 

Nói về lộ trình mở cửa thêm các hoạt động, ông Quyền cho biết, hiện Hà Nội mới tiêm vắc xin mũi 2 được 50%, người dưới 18 tuổi vẫn chưa được tiêm. Ông Quyền khẳng định: "Chúng ta không thể đóng cửa mãi được, nhưng điều kiện và thời điểm để mở cửa là vấn đề quan trọng nhất". 

Về thời điểm Hà Nội cho trẻ em trở lại trường học, ông Quyền cho biết, thành phố chưa có lộ trình và thời điểm cụ thể. Ông Quyền cho hay: "Chúng tôi đang rà soát phải tính toán thêm, nhất là khi mở hàng không và các hoạt động vận tải. Khi nào có sự an toàn, thành phố mới báo cáo Thường trực Thành uỷ. Nếu có mở lại việc học trực tiếp cũng sẽ mở các vùng an toàn trước, song hiện chưa có kế hoạch".

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Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 8/10, có 23 tỉnh, thành đã cho phép 100% học sinh các cấp đến trường.

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