Một trường liên cấp ở Hà Nội tự ý mở cửa nhận học sinh trở lại trường học

Xã hội 09/10/2021 08:27

Ngay trong thời điểm kiểm tra, 46 học sinh đang học tại trường. Sau đó, phòng đã yêu cầu tạm dừng việc dạy học, thông báo cho phụ huynh đến đón con về.

Theo Zingnews đưa tin, tối 8/10, bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho hay, sau khi nhận phản ánh của người dân về việc trường Liên cấp Capitole cho học sinh đến lớp nên sáng 8/10, phòng đã xuống trường kiểm tra.

Qua kiểm tra xác minh, thông tin người dân phản ánh là đúng. Ngay trong thời điểm kiểm tra, 46 học sinh đang học tại trường. Sau đó, phòng đã yêu cầu tạm dừng việc dạy học, thông báo cho phụ huynh đến đón con về.

Bên cạnh, phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn khẳng định, việc cho học sinh đi học ở thời điểm này là vi phạm quy định tại các văn bản của cấp trên, trong đó có văn bản về công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, bà Thanh Huế cũng thông tin cho công an xã nơi trường đóng xuống lập biên bản theo quy định.

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Học sinh 'lén' đến trường trong sáng 8/10 - Ảnh: Lao Động.

Không chỉ vậy, chiều 8/10, Phòng GD&ĐT cũng mời lãnh đạo trường Liên cấp Capitole lên làm việc. Theo giải trình, việc mở cửa trở lại này được thực hiện theo nguyện vọng của phụ huynh do họ đi làm, không biết gửi con ở đâu. Trường cũng đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Cũng theo bà Huế, trong buổi làm việc, lãnh đạo trường Liên cấp Capitole thừa nhận sai phạm, cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc quy định. Trong khi đó, Phòng GD&ĐT Sóc Sơn đã đề xuất hướng xử lý đối với trường này.

Trường Liên cấp Capitole là trường tư thục với 3 cấp học - mầm non, tiểu học, THCS. 

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