TP.HCM: Sở GDĐT đưa ra bộ 10 tiêu chí an toàn để mở cửa lại trường học

Xã hội 06/10/2021 14:33

Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh vừa trình UBND thành phố dự thảo lần 3 về bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch để mở cửa lại trường mầm non, phổ thông.

Theo báo Đại Đoàn kết đưa tin, đề xuất của Sở GDĐT TP.HCM, bộ tiêu chí đánh giá an toàn tại cơ sở giáo dục phổ thông gồm 10 tiêu chí thành phần. Ở mỗi tiêu chí, các trường được chấm điểm đạt hoặc không đạt thay vì chấm theo thang điểm 10 như dự thảo trước đây. Cụ thể:

Tiêu chí đầu tiên là 100% giáo viên, nhân viên làm việc trực tiếp tại trường đã được tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ được chấm đạt. Dưới tỉ lệ này sẽ không đạt.

Về số lượng học sinh, giáo viên tập trung tối đa tại trường học, bộ tiêu chí chỉ cho phép số lớp và số học sinh không quá 50% theo tiêu chuẩn hiện hành (lớp tiểu học 35 em, lớp THCS, THPT 45 em). Như vậy, để đáp ứng điều này, các trường phải tách lớp, chia lớp học theo ca, buổi để tránh tập trung đông người cùng một lúc.

Khoảng cách giữa mỗi người trong phòng học, phòng làm việc từ 1 m trở lên. Ở bên ngoài, khoảng cách này là 2 m. Thực hiện đúng được chấm đạt, có thời điểm không thực hiện đúng sẽ không đạt.

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Dự thảo lần này có đưa ra tiêu chí an toàn tại các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống - Ảnh: Đại Đoàn kết

Tùy theo mức độ an toàn mà trường học được hoạt động hay không, hoặc phải có biện pháp khắc phục theo cách đánh giá sau:

Đạt 8-10 tiêu chí thành phần: Mức độ an toàn cao (cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động dạy học).

Đạt 6-7 tiêu chí thành phần: Mức độ an toàn (cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động dạy học; trong vòng 48 giờ phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần).

Đạt dưới 6 tiêu chí thành phần: Chưa đảm bảo an toàn (cơ sở giáo dục không được tổ chức hoạt động dạy học; phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 6 tiêu chí thành phần mới được tổ chức hoạt động dạy học). 

Cũng theo đề xuất của Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh, bộ tiêu chí tại cơ sở giáo dục mầm non cũng gồm 10 thành phần và cách đánh giá tương tự.

Lớp học ở trường mầm non không được quá 50% (với trường mầm non là 25-35 em mỗi lớp, tùy độ tuổi), lớp mẫu giáo tư thục không quá 15 em.

Hoạt động nội trú ở trường phổ thông được thay bằng tiêu chí "hoạt động sau 16h30". Nếu trường mầm non, lớp mẫu giáo không hoạt động sau giờ này, hoặc có hoạt động nhưng đảm bảo phòng chống dịch được chấm đạt.

Riêng bộ tiêu chí tại trung tâm ngoại ngữ - tin học, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa có 9 thành phần, bao gồm: giáo viên, người học được tiêm đủ vaccine, đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang...

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