Cập nhật: 23 tỉnh, thành cho học sinh đến trường học trực tiếp; 31 địa phương tiếp tục học trực tuyến

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 8/10, có 23 tỉnh, thành đã cho phép 100% học sinh các cấp đến trường.

Theo báo Người Lao động đưa tin, những địa phương ở "vùng xanh" thực hiện phương án cho học sinh học tại trường; học sinh ở vùng chưa an toàn tiếp tục học trực tuyến, qua truyền hình.

Theo đó, 23 địa phương đã lên kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp tại trường cho 100% học sinh, gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Định, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hoà Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Quảng Ninh.

Có 9 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình cho học sinh, gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Sơn La, Thừa Thiên Huế. Đây là những địa phương thực hiện phương án cho học sinh ở "vùng xanh" đi học tại trường, những học sinh ở vùng chưa an toàn tiếp tục học trực tuyến, qua truyền hình.

Số địa phương dạy học trực tuyến và qua truyền hình hiện tăng lên 31 tỉnh, thành.

23 tỉnh, thành cho học sinh học trực tiếp - Ảnh: Người Lao động

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các Sở GD-ĐT chỉ đạo các nhà trường chủ động bố trí xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng; tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh chuyển đến để kịp thời đáp ứng yêu cầu học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở GD-ĐT báo cáo về Bộ GD-ĐT để được hướng dẫn giải quyết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-nhat-23-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-den-truong-hoc-truc-tiep-31-dia-phuong-tiep-tuc-hoc-truc-tuyen-430072.html