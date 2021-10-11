TP.HCM: Từ 11/10, học sinh khối 6 và 9 có thêm kênh học tập trên truyền hình do Sở GD-ĐT phố hợp thực hiện

Các chuyên đề học dành cho học sinh lớp 6 và lớp 9 được Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức phát sóng.

Theo trang tin của Đảng bộ TP.HCM, Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện chương trình dạy học “Kết nối tri thức” trên truyền hình dành cho học sinh lớp 6 và lớp 9. Chương trình bắt đầu phát sóng trên kênh HTV Key từ ngày 11/10.

Chương trình dạy học 'Kết nối tri thức' dành cho học sinh khối lớp 6 - Ảnh: hcmcpv

Lịch chương trình dạy học dành cho học sinh khối lớp 6 sẽ phát sóng buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu với 3 môn mỗi ngày vào các khung giờ 7 giờ 30, 8 giờ 15 và 10 giờ 15. Lớp 9 sẽ học chiều thứ hai, tư, sáu (2 môn/ngày), vào khung giờ 13 giờ 30 phút và 14 giờ 15 phút. Mỗi tiết học kéo dài 45 phút.

Chương trình dạy học 'Kết nối tri thức' dành cho học sinh khối lớp 9 - Ảnh: Tuổi trẻ

Ngoài ra, học sinh có thể xem lại tất cả các bài học này trên kênh YouTube Ôn bài hoặc trên trang web của HTV tại địa chỉ: www.htv.com.vn.

Trước đó, Sở Giáo dục – Đào tạo cũng đã phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM để phát sóng các chương trình dạy học cho học sinh tiểu học. Hiện nay, hơn 1,5 triệu học sinh từ tiểu học đến THPT ở TP.HCM vẫn đang học từ xa để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Dự kiến đến đầu năm sau, học sinh mới có thể đồng loạt đến trường trở lại.

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