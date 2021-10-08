Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 8 học sinh bị lật thuyền ở Hà Giang

Xã hội 08/10/2021 15:52

Lực lượng chức năng huyện Mê Bắc, tỉnh Hà Giang đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 8 em học sinh bị lật thuyền vào sáng ngày 8/10.

Theo thông tin từ Giáo dục và Thời đại, sáng ngày 8/10, thông tin từ UBND huyện Bắc Mê cho biết: Đã tìm thấy thi thể học sinh cuối cùng trong vụ 8 em học sinh đi thuyền qua sông Gâm để hỗ trợ gia đình bạn học cùng lớp thu hoạch lúa khi về không may bị lật thuyền khiến 4 em mất tích.

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Gia đình nạn nhân ngồi mong chờ tìm được thi thể trong vụ lật thuyền. Ảnh: Lao Động

Theo đó, thi thể của em Hoàng Ánh D., sinh năm 2005, trú tại thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào lúc 6h30 sáng ngày 8/10, cách điểm bị lật thuyền khoảng gần 2km.

Sau khi tìm thấy thi thể em Hoàng Ánh D., chính quyền địa phương đã làm các thủ tục, hỗ trợ phương tiện để đưa thi thể về địa phương an táng theo phong tục.

Như tin đã đưa, khoảng 22 giờ ngày 5/10, tại khu vực thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê có 8 em học sinh trường THPT Bắc Mê đi thuyền qua sông Gâm để hỗ trợ gia đình bạn học cùng lớp thu hoạch lúa. Khi trở về trong đêm đã xảy ra vụ lật thuyền khiến 4 em học sinh bị mất tích.

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Lực lượng chức năng huyện Bắc Mê tích cực tìm kiếm các học sinh bị mất tích. Ảnh: Giáo dục và Thời đại 

Đến 8 giờ 20 phút ngày 6/10, các lực lượng tìm thấy thi thể của nạn nhân Hà Ngọc L., sinh năm 2005, thôn Bản tính, xã  Phú Nam. Đến 14 giờ ngày 7/10, tìm thấy thêm thi thể của hai nạn nhân Nguyễn Thị T., sinh năm 2005 trú tại thôn Bản Sáp, thị trấn Yên Phú, Tăng Như Th., sinh năm 2004, thôn Nà Nưa II, xã Đường Hồng.

Để tìm kiếm các em học sinh mất tích, huyện Bắc Mê đã huy động lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp cùng ngư dân địa phương tìm kiếm dọc bờ sông nhiều ngày nay.

UBND huyện Bắc Mê đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và trích kinh phí hỗ trợ 19 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong.

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