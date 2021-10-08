TP.HCM cấp giấy đi đường qua mạng cho các trường hợp cần di chuyển cấp thiết

Xã hội 08/10/2021 09:56

Đơn đăng ký di chuyển phải được nộp trước thời gian dự kiến di chuyển ít nhất 48 giờ. 

Theo báo Tiền Phong đưa tin, Sở GTVT TP.HCM vừa có hướng dẫn để người dân đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết kể từ ngày 7/10.

Cụ thể, những người đi từ TP.HCM đến các tỉnh, thành phố khác trong một số trường hợp cấp thiết như: đưa đón người bệnh hiểm nghèo; đưa đón con nhỏ dưới 18 tuổi; đưa đón phụ nữ mang thai; người tham gia phỏng vấn trước khi đi nước ngoài; tham gia thi tuyển do các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước tổ chức; di chuyển theo yêu cầu của toà án hoặc cơ quan điều tra.

Bên cạnh đó, người dân TP.HCM từ các tỉnh, thành phố khác có nguyện vọng trở về TP.HCM thuộc trường hợp: Có hộ khẩu thường trú, giấy xác nhận tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm vắng của địa phương có địa chỉ nơi đến là TP.HCM.

Riêng những trường hợp đã được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh, Thành phố nơi đến cho phép đến và nơi đi cho phép đến TP.HCM không thuộc đối tượng cần Sở GTVT TP.HCM xác nhận di chuyển.

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Những trường hợp di chuyển liên tỉnh cấp thiết chỉ cần đăng ký qua mạng và sẽ được Sở GTVT TP.HCM cấp giấy đi đường - Ảnh: Tiền Phong

Về phương thức đăng ký, người dân có nhu cầu hỗ trợ di chuyển làm đơn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết trên cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải (địa chỉ https://thongtin-sgtvt.tphcm.gov.vn/dich-vu-cong/dang-ky-di-chuyen). Đơn đăng ký di chuyển phải được nộp trước thời gian dự kiến di chuyển ít nhất 48 giờ. 

Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm người dân nhận được thông tin đăng ký thành công, Sở GTVT sẽ phản hồi kết quả giải quyết thông qua địa chỉ e-mail của người gửi đơn.

Trường hợp đơn được chấp thuận, người làm đơn sẽ nhận được file PDF của giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết có mã QR code. Mã QR này nhằm phục vụ các cơ quan kiểm tra, giám sát trong quá trình di chuyển.

Trong trường hợp cần thiết truy xuất dữ liệu, nhân viên kiểm tra, giám sát quét mã QR sẽ nhận được các thông tin chi tiết của người di chuyển.

Người làm đơn hoặc người cùng đi trên phương tiện sẽ tự in giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết hoặc mang theo bản điện tử trên thiết bị di động để sử dụng khi lưu thông trên đường.

Trường hợp đơn không được chấp thuận, người dân sẽ nhận được phản hồi của Sở GTVT nêu rõ nguyên nhân không được chấp thuận đơn.

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