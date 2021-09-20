Mới: Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội dừng kiểm soát giấy đi đường, không còn phân chia theo 3 vùng

Xã hội 20/09/2021 18:58

Lãnh đạo Hà Nội cho biết sau 6h ngày 21/9, thành phố sẽ không áp dụng giấy đi đường đối với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc di chuyển của người dân.

Theo thông tin của VnExpress, chiều 20/9, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, thành phố sẽ bỏ nguyên tắc phân vùng chống dịch từ ngày mai. Đồng thời, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giám sát việc di chuyển, tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính với cá nhân, doanh nghiệp.

Tiếp tục duy trì biện pháp phong tỏa hẹp trên địa bàn, truy vết thần tốc F0 nếu có, cách ly nguồn lây trong cộng đồng.

Như vậy, với quyết định nêu trên, những trường hợp được di chuyển trên địa bàn Hà Nội sẽ không cần sử dụng giấy đi đường.  Bên cạnh, thành phố cũng khuyến cáo người dân ở nhà, chỉ ra đường trong trường hợp thực sự cần thiết.

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Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường tại chốt kiểm soát đầu cầu Chương Dương - Ảnh: VnExpress

Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, Sở tham mưu lãnh đạo thành phố tiếp tục duy trì 23 chốt tại cửa ngõ để kiểm soát ra vào; đồng thời, tạo điều kiện tối đa cho xe luồng xanh của các tỉnh đi qua Hà Nội, luồng vào thành phố vẫn kiểm soát như hiện nay.

Các hoạt động vận tải hành khách công cộng đi và đến Hà Nội cũng như trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục tạm dừng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang nghiên cứu cho phép shipper công nghệ hoạt động lại, phù hợp với quy định cho phép bán hàng mang về. Ông Viện cho biết:

"Việc đi lại, vận chuyển hàng hóa sau 21/9 được chúng tôi tham mưu cho thành phố trên nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa thực hiện chỉ thị 15, 16 và 19, đảm bảo hoạt động bình thường và yêu cầu chống dịch".

Đại tá Nguyễn Ngọc Dương - Phó giám đốc Công an Hà Nội cũng cho hay, 23 chốt cửa ngõ sẽ kiểm soát cả chiều ra và vào, nhất là đối với người từ vùng có dịch, nguy cơ cao vào thành phố.

Quá trình kiểm soát, lực lượng chức năng chú trọng khai báo y tế, xét nghiệm và quét mã QR. Công an thành phố cũng duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn; chuẩn bị phương án chốt chặt tại các vùng phong tỏa, cách ly.

 

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