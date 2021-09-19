Hà Nội: Sau 21/9, không còn phân chia thành 3 vùng 'xanh-vàng-đỏ', tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát

Sau ngày 21/9, theo Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội cho biết, thành phố không chia thành các vùng như trước đây mà chia khu vực xuất hiện nguy cơ để phòng, chống dịch hiệu quả.

Chiều 19/9, theo nguồn tin từ Vietnam+ cho hay,Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 TP chủ trì giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy TP với Sở chỉ huy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã để triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ông Dương Đức Tuấn cho biết: "Theo định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, về cơ bản sau ngày 21/9 thành phố không chia thành các vùng như trước đây mà chia khu vực xuất hiện nguy cơ để phòng, chống dịch hiệu quả".

""Điểm đỏ" thì phải áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng; khu vực xuất hiện F0 và các gia đình lân cạnh phải phong tỏa, cách ly y tế. Khu vực lân cận là vùng vàng, còn lại là xanh. Việc kiểm soát dịch được thực hiện theo tinh thần “không có đỏ là tốt nhất, có thì phải thu hẹp tối đa”"- Phó Chủ tịch UBND TP nói thêm.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội họp với các đơn vị về công tác phòng, chống COVID-19. Ảnh: PV/Vietnam+

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cũng nêu rõ, kinh nghiệm thực tế cho thấy việc nới lỏng phải đi kèm với phải kiểm soát chặt chẽ. TP sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô. Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ để làm việc với các tỉnh thành lân cận để phối hợp quản lý người ra vào Thủ đô.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã chủ động các phương án phòng, chống dịch. Sau ngày 21/9, Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các địa phương cần chú trọng triển khai việc quét mã QR để kiểm soát người dân ra đường đồng thời chú trọng các phương án bảo đảm phòng, chống dịch cho các phương tiện đường bộ, đường hàng không di chuyển về thành phố; các điều kiện cần thiết để các công trình xây dựng hoạt động trở lại.

TP.HCM : Chỉ cần tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 là đủ điều kiện cấp 'thẻ xanh' Ngành y tế TP.HCM cho hay, chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin (đối với vắc xin phải tiêm 2 mũi) và phải ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly sẽ đủ điều kiện có thẻ xanh COVID.

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