Phát hiện 3 nhân viên y tế dương tính Covid-19, Sở Y tế Hà Nội ra công văn khẩn: Yêu cầu đặt cảnh báo phòng chống dịch ở mức cao nhất

Xã hội 20/09/2021 12:12

Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn khẩn tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo báo Người Hà Nội đưa tin, tối 19/9, Sở Y tế Hà Nội công bố 3 nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2. Các nhân viên y tế này đều đã được cách ly tại bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 và được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ.

Qua đó, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Công văn khẩn số 500/STY-NVY về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập; 30 Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã.

Cụ thể, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập đặt cảnh báo phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố.

ha noi 1
Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Công văn khẩn số 500/STY-NVY về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của Tiền Phong, trong công văn, Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị trên thường xuyên đánh giá việc thực hiện Bệnh viện, Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; cập nhật báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Y tế và báo cáo Sở Y tế 1 lần/ tháng.

Tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, người hỗ trợ chăm sóc người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ (ho, sốt, khó thở, biểu hiện cúm...) tiếp tục được đưa ra.

Người bệnh điều trị ngoại trú, nội trú lưu ý tại các khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, chạy thận chu kỳ, bệnh nhân cao tuổi, người mắc các bệnh mãn tính, hội chứng cúm, viêm phổi nặng, thở máy... cần được sàng lọc chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly kịp thời. Tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh.

Các cơ sở y tế, Trung tâm Y tế các quận/huyện/thị xã cũng phải thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng, chống COVID-19 tại các khoa, phòng, bộ phận trong bệnh viện, đặc biệt lưu ý khu cách ly tiếp nhận các ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh dương tính phải được kiểm soát chặt chẽ; tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Đặc biệt, các cơ sở y tế không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân đi từ vùng dịch, ca nghi ngờ đến khám. Tổ chức vùng đệm (khu cách ly tạm thời) để quản lý người bệnh đi từ vùng dịch, ca bệnh nghi ngờ trong lúc chờ kết quả xét nghiệm...

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành ở Hà Nội: 'Lúc học trực tuyến không thấy bé đâu'

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành ở Hà Nội: 'Lúc học trực tuyến không thấy bé đâu'

Theo đại diện Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): “Lúc học trực tuyến con đã không vào học, khi vào học cô giáo cho biết, xác nhận con không tham gia...”.

Xem thêm
Từ khóa:   sở y tế Hà Nội UBND TP. Hà Nội ban hành công điện Sở Y tế Hà Nội ban hành công văn khẩn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số