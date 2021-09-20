Phát hiện 3 nhân viên y tế dương tính Covid-19, Sở Y tế Hà Nội ra công văn khẩn: Yêu cầu đặt cảnh báo phòng chống dịch ở mức cao nhất

Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn khẩn tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo báo Người Hà Nội đưa tin, tối 19/9, Sở Y tế Hà Nội công bố 3 nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2. Các nhân viên y tế này đều đã được cách ly tại bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 và được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Qua đó, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Công văn khẩn số 500/STY-NVY về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập; 30 Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã.

Cụ thể, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập đặt cảnh báo phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố. Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Công văn khẩn số 500/STY-NVY về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh - Ảnh: Tiền Phong Theo thông tin của Tiền Phong, trong công văn, Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị trên thường xuyên đánh giá việc thực hiện Bệnh viện, Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; cập nhật báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Y tế và báo cáo Sở Y tế 1 lần/ tháng.

Tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, người hỗ trợ chăm sóc người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ (ho, sốt, khó thở, biểu hiện cúm...) tiếp tục được đưa ra. Người bệnh điều trị ngoại trú, nội trú lưu ý tại các khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, chạy thận chu kỳ, bệnh nhân cao tuổi, người mắc các bệnh mãn tính, hội chứng cúm, viêm phổi nặng, thở máy... cần được sàng lọc chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly kịp thời. Tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh. Các cơ sở y tế, Trung tâm Y tế các quận/huyện/thị xã cũng phải thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng, chống COVID-19 tại các khoa, phòng, bộ phận trong bệnh viện, đặc biệt lưu ý khu cách ly tiếp nhận các ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh dương tính phải được kiểm soát chặt chẽ; tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Đặc biệt, các cơ sở y tế không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân đi từ vùng dịch, ca nghi ngờ đến khám. Tổ chức vùng đệm (khu cách ly tạm thời) để quản lý người bệnh đi từ vùng dịch, ca bệnh nghi ngờ trong lúc chờ kết quả xét nghiệm...

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