Nghệ An: Điện thoại phát nổ trong giờ học online khiến một em học sinh lớp 5 tử vong thương tâm

Xã hội 15/10/2021 08:15

Khoảng 16h chiều, khi em Q. đang vừa học vừa sạc điện thoại thì bất ngờ chiếc điện thoại (chưa rõ hãng điện thoại) phát nổ, làm cháy sang quần áo Q.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, tối 14/10, ông Lê Trung Sơn - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn, Nghệ An xác nhận vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi một nam sinh lớp 5 học online tại nhà thì điện thoại phát nổ khiến em tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngay khi nhận được thông tin, phía phòng GD&ĐT đã cử cán bộ tới địa phương phối hợp với nhà trường thăm hỏi, động viên gia đình học sinh gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, ông Sơn cho biết chiều 14/10, em N.V.Q. - học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nam Anh, huyện Nam Đàn - học online ở nhà từ 15h - 17h.

Tuy nhiên đến khoảng 16h chiều cùng ngày, khi em Q. đang vừa học vừa sạc điện thoại thì bất ngờ chiếc điện thoại (chưa rõ hãng điện thoại) phát nổ, làm cháy sang quần áo Q.

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Điện thoại phát nổ khi đang sạc pin - Ảnh minh hoạ: Internet

Nghe tiếng la hét, hàng xóm xung quanh chạy sang và đưa em đi cấp cứu trong tình trạng bị phỏng nặng nhưng không may, Q. không qua khỏi.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Q. rất khó khăn. Q. là con trai thứ hai.

Hiện Công an huyện Nam Đàn đang điều tra vụ việc.

Ông Sơn cho biết, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Nam Đàn đã được kiểm soát và học sinh toàn huyện đã đến trường học trực tiếp được 3 tuần qua. Tuy nhiên, hiện nay ở các nhà trường vẫn duy trì học trực tuyến 1 buổi trong một tuần để phòng trường hợp dịch COVID-19 bùng phát thì học sinh có thể chuyển ngay sang học online.

 

Tại Nghệ An chỉ còn thị xã Cửa Lò và TP. Vinh đang tổ chức dạy học online cho học sinh. 19 huyện, thị xã còn lại đều chuyển sang dạy trực tiếp.

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