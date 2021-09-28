Cháu bé 4 tuổi vừa chơi điện thoại vừa bóc nhãn ăn thì không may hạt rơi xuống cổ họng, chặn đường thở dẫn đến tử vong

Theo báo Người Lao động đưa tin, tối 27/9, gia đình nạn nhân đã xác nhận bé gái 4 tuổi ở tỉnh Bình Thuận tử vong do ăn nhãn bị hạt rơi xuống cổ họng dẫn đến ngạt thở.

Được biết, sự việc xảy ra tại nhà của bé L. (sinh năm 2017) ở xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) vào tối cùng ngày.

Vỏ hạt nhãn mà bé L. đã cắn - Ảnh: Người Lao động

Lúc xảy ra sự việc, do bé L. vừa chơi điện thoại vừa ăn nhãn, có người cha ngồi gần đó. Khi bé L. cắn vỏ thì hạt nhãn không may rơi xuống cổ họng, chặn ngang đường thở.

Người nhà của bé đã dùng tay để móc hạt nhãn ra khỏi cổ nhưng không được. Cháu bé sau đó đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận (cách nhà khoảng 15 km) nhưng cháu bé đã tử vong.

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