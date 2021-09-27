Vụ cháy khiến 4 cha con tử vong ở Tuyên Quang: Người cha để lại thư tuyệt mệnh

Xã hội 27/09/2021 20:35

Liên quan đến vụ cháy làm 4 bố con tử vong ở Tuyên Quang, cơ quan công an thu thập được thư tuyệt mệnh của người cha.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 27/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ cháy nhà xảy ra tại xã Hòa Thái, huyện Hàm Yên khiến 4 người tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 1h30 rạng sáng 27/9, tại thôn Lập Thành, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ cháy tại nhà ông Nguyễn Hữu D. (48 tuổi, ở xã Thái Hòa). Hậu quả khiến ông D. tử vong tại chỗ, 3 bé gái con của ông D. bị bỏng xăng rất nặng.

Người dân sau khi phát hiện đã nhanh chóng đưa các cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Mặc dù, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng đến trưa 27/9, cả 3 cháu đều không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.Tại hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu thập được thư tuyệt mệnh của ông Nguyễn Hữu D. 

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Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Được biết, trước đó, chiều 26/9, vợ chồng ông Nguyễn Hữu D. (48 tuổi, ở xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) có xảy ra mâu thuẫn. Đến tối cùng ngày, ông D. đã đánh vợ bị thương nặng và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên.

Anh Hoàng Văn V. - hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 20h tối 26/9, người dân trong xóm nghe tiếng cãi nhau ở gia đình ông D. và sau đó người nhà bà X. (vợ ông D.) đưa bà X. đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên.

Rạng sáng 27/9, người dân trong xóm nghe tiếng la hét ở nhà ông D. nên đã chạy sang thì thấy trong nhà đang cháy, 4 người trong nhà cùng một số đồ đạc đang bắt lửa.

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Liên quan đến vụ cháy khiến 3 bố con tử vong ở Tuyên Quang, cơ quan chức năng tỉnh này cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

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