Căn nhà 2 tầng bùng cháy dữ dội ở Bình Tân khiến 1 người tử vong được xác định nguyên nhân do chủ nhà đốt giấy tờ gây cháy

Xã hội 06/09/2021 08:53

Một vụ cháy nhà xảy ra ở quận Bình Tân, TPHCM, dẫn đến chủ nhà bị tử vong thương tâm.

Theo thông tin của báo Lao động, chiều 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xảy ra ở phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) khiến 1 người tử vong.

Cụ thể sự việc ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, hỏa hoạn bất ngờ bùng lên từ ngôi nhà trên đường số 14A (quận Bình Tân, TP.HCM). Phát hiện đám cháy, người dân trong khu vực đã hô hoán, kêu cứu và huy động phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

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Ông Đ. được lực lượng chức năng đưa ra khỏi đám cháy - Ảnh: Lao động

Sau đó, Công an quận Bình Tân đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa và giải cứu những người mắc kẹt trong nhà. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã lập tức đưa những những nạn nhân ra ngoài ngôi nhà gồm ông V.T.Đ (46 tuổi, chủ nhà) và 2 con trai của ông Đ. Tuy nhiên, riêng ông Đ. bị bỏng nặng nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau đó tử vong.

Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do ông Đ. đốt các giấy tờ tại tầng trệt dẫn đến cháy. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. 

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Cảnh sát PCCC đã tiếp cận giải cứu 3 người kẹt trong căn nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Trong đó, 1 người bị thương trên đường đi bệnh viện cấp cứu điều trị nhưng đã tử vong.

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