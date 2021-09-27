Lúc này trời mưa to kèm sấm sét, S. đang đi tìm chỗ trú thì không may bị sét đánh trúng.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, tối 26/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn quận Ô Môn, TP. Cần Thơ cho biết, trên địa bàn phường Long Hưng vừa xảy ra vụ sét đánh làm một cô gái tử vong.

Nạn nhân là H.T.S. (18 tuổi, trú tại khu vực Long Định, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ). Trước đó, khoảng 15h chiều nay, S. từ nhà sang vườn mận của gia đình chồng ở khu vực Thới Hòa B (phường Long Hưng) để hái mận.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc này trời mưa to kèm sấm sét, S. đang đi tìm chỗ trú thì không may bị sét đánh trúng. Dù được những người xung quanh phát hiện, lập tức đưa đến trạm y tế phường rồi sau đó chuyển đến Trung tâm Y tế quận Ô Môn cấp cứu nhưng cô đã tử vong.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn TP. Cần Thơ đã đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn quận Ô Môn tạm ứng số tiền 5 triệu đồng để hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Lãnh đạo UBND phường Long Hưng cho biết quê S. ở huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang), mới lấy chồng về địa phương được vài tháng. Mẹ và em gái của S. đi làm công nhân ở Bình Dương, do dịch COVID-19 nên không về được, còn cha S. đang ở huyện Giồng Riềng.

Hà Nội: Xót xa 2 người đi xe máy trên đường về quê bị sét đánh tử vong tại chỗ Tới khu vực gần khu đô thị Vinhomes Ocean Park, 2 người bị sét đánh tử vong tại chỗ. Bước đầu nhận định 2 người này đang trên đường về quê do mang theo cả vali và khá nhiều đồ đạc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-sang-vuon-hai-man-co-gai-bi-set-danh-tu-vong-thuong-tam-427108.html