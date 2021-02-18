Cứu sống bệnh nhân HO RA MÁU SÉT ĐÁNH nguy kịch

Xã hội 18/02/2021 13:46

Ngày 18/2, BSCK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân ho ra máu sét đánh, ngưng hô hấp tuần hoàn… với tỷ lệ tử vong trên 90%.

Theo đó, bệnh nhân tên C.T.M. (SN 1963, ngụ tỉnh Vĩnh Long), được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu lúc 13h15 ngày 15/2, trong tình trạng nôn ra máu, tiêu phân đen. Bệnh nhân được đưa đưa lên Khoa Nội Tiêu hóa – Huyết học theo dõi tình trạng xuất huyết tiêu hóa; được nội soi dạ dày tá tràng cấp cứu nhưng không phát hiện tổn thương.

Đến 17h45 cùng ngày, tình trạng bệnh nhân trở nên nguy kịch hơn, ho ra máu ồ ạt không cầm được; ngưng hô hấp tuần hoàn; huyết áp không đo được. Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành hồi sức ngưng hô hấp tuần hoàn, khai thông đường thở bằng cách đặt ống nội khí quản hút máu trong đường thở; thở máy xâm lấn; bù thể tích tuần hoàn...

15 phút sau, bệnh nhân xuất hiện nhịp tim trở lại. Đội ngũ y bác sĩ kích hoạt quy trình “báo động đỏ” nội viên, tiến hành quá trình chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức có mặt hội chẩn, để tìm ra hướng xử lý.

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Hình ảnh tăng sinh động mạch phế quản trước khi can thiệp
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Và sau khi can thiệp phương pháp nút động mạch phế quản thành công - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân được chẩn đoán: Ho ra máu sét đánh biến chứng ngưng hô hấp tuần hoàn, di chứng lao phổi. BSCK1 Trần Công Khánh, Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh đã thực hiện can thiệp nút tắc động mạch phế quản cầm máu BAE (bronchial artery embolization).

Kết quả ghi nhận nhiều nhánh tăng sinh động mạch phế quản phổi phải xuất phát từ động mạch ngực trong phải; thực hiện tắc mạch cầm máu thành công sau 45 phút.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các mạch máu động mạch phế quản gây tình trạng xuất huyết đã được nút lại kịp thời. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc tiếp tục điều trị nội khoa tích cực.

Sáng ngày 18/2, bệnh nhân có dấu hiệu sinh tồn ổn định, tỉnh táo, tình trạng ho ra máu đã hết, đang được cai máy thở.

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Hiện tình trạng bệnh nhân đang dần hồi phục - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo TS-BS Cao Thị Mỹ Thuý, Trưởng khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ho ra máu sét đánh là tình trạng bệnh diễn biến cực đột ngột. Máu ộc ra ồ ạt không cầm được, chảy đóng đông thành từng cục gây tắc đường thở, dẫn đến suy hô hấp cấp trong thời gian ngắn, trụy tuần hoàn và có khả năng tử vong đến 90%. Tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã áp dụng thành công phương pháp nút động mạch phế quản để cứu sống không ít ca bệnh.

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