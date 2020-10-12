Bé sơ sinh bị cột trong túi nilon vứt ven đường, nhìn đống mảnh chai thủy tinh đè lên người mà xót xa

Hai công an viên xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng yếu ớt, người tím tái.

Mới đây, trên địa bàn xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xảy ra trường hợp bé trai sơ sinh bị bỏ rơi khiến nhiều người đau xót.

Theo thông tin trên Pháp Luật TP.HCM, khoảng 10 giờ sáng 12/10, anh A. và anh N. (công an viên xã Hàm Liêm) đang đi trên đường ở khu vực cống Xanh thì phát hiện có tiếng động lạ phát ra từ túi nilon đen đựng rác và mảnh chai thủy tinh.

Bao mảnh chai đè bên trên chiếc túi nilon chứa bé sơ sinh - Pháp Luật TP.HCM

Hai người vội nhấc túi nilon đen lên thì phát hiện túi nilon xanh phía dưới đựng một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn. Sau khi mở túi thấy bé vẫn còn dấu hiệu của sự sống, anh A. và anh N. lập tức đưa bé trai đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, sức khỏe bé trai bị bỏ rơi đã ổn định, hiện đang được chăm sóc tại Khoa Nhi của bệnh viện.

UBND xã Hàm Liêm sẽ tạm thời giao bé cho một công an viên của xã chăm sóc, đồng thời truy tìm người mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi con mới sinh. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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