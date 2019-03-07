Người dân phát hiện thi thể một nữ sinh nổi trên sông, nghi do buồn phiền trong tình cảm nên đã gieo mình xuống sông.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nữ sinh trên sông Nhật Lệ 2, sáng nay (7/3), Công an TP. Đồng Hới đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình về lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 6/3, nhiều người dân sống quanh khu vực cầu Nhật Lệ 2 đã hoảng hốt khi phát hiện một thi thể nữ giới nổi trên sông. Sự việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng.

Người dân phát hiện thi thể một nữ sinh nổi trên sông Nhật Lệ 2 nên trình báo công an - Ảnh: Kiến Thức

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với người dân tiến hành trục vớt để đưa thi thể nạn nhân vào bờ khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Người thân và bạn bè nghi ngờ N. buồn phiền chuyện tình cảm nên nhảy sông tự vẫn, tuy nhiên nguyên nhân thực sự vẫn đang được công an tiếp tục điều tra - Ảnh: Kiến Thức

Danh tính nạn nhân được xác định là Đặng T.N. (SN 2000, trú phường Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình). Nữ sinh là chị lớn trong một gia đình có 2 người con.

Một người thân trong gia đình tiết lộ, trước đó vào tối 5/3, em N. vẫn nhắn tin trò chuyện với bạn thân. Đặc biệt N. cũng chia sẻ bản thân buồn bực vì trục trặc chuyện tình cảm. Do đó bạn bè và người thân nghi ngờ N. thất tình nên nghĩ quẩn gieo mình xuống sông. Cái chết của N. khiến gia đình rất sốc và đau lòng.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ bé gái 8 tuổi bị cha giết rồi vứt xác xuống sông Hàn: Người nhà mỏi mòn chờ thợ lặn tìm thi thể bé Đã 8 ngày, thi thể bé gái bị cha ruột sát hại rồi phi tang xuống sông Hàn vẫn chưa được tìm thấy, người thân cùng lực lượng chức năng đã thuê thợ lặn và treo thưởng cho ai tìm thấy thi thể cháu bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-thi-the-nu-sinh-sn-2000-noi-tren-song-nghi-tu-tu-vi-tinh-317500.html