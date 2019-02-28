Trước đây khi còn ở quê, Hời và vợ cũ là Lê Thị H. (SN 1991) chung sống rất hòa thuận, hạnh phúc. Năm 2011, chị H. sinh con gái đầu lòng là cháu B.T.U.Nh. Do kinh tế khó khăn, Hời đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc.

Liên quan đến vụ việc cha sát hại con 8 tuổi rồi ném xác xuống sông Hàn, chiều 27/2, bà T. (hàng xóm) đã chia sẻ thêm nhiều thông tin éo le liên quan đến sự thay đổi của nghi phạm Bùi Văn Hời (SN 1985, trú tại thôn Hú, xã Hòa Tiến) để rồi dẫn đến bi kịch ngày hôm nay.

Ngay cả khi chưa ly hôn vợ, Hời vẫn nhiều lần đưa người tình Hàn Quốc về quê giới thiệu với họ hàng. Việc này bị tất cả mọi người bên nhà nội phản đối. Hời luôn hậm hực cho rằng cả nhà chỉ biết "theo phe" của vợ mà không ủng hộ mình.

Lần đầu về thăm nhà, Hời vẫn rất tình cảm, yêu chiều vợ con. Khi chị H. mang thai song sinh, Hời lại sang Hàn làm việc. Cũng kể từ đây, Hời quen với một phụ nữ Hàn tên Lee Choi W. (SN 1979) và đòi bỏ vợ ở quê để lấy người tình.

"Chúng tôi đã từng tiếp xúc người phụ nữ Hàn Quốc này. Mặc dù đã ngoài 40 tuổi nhưng cố ta vẫn rất trẻ và xinh, tất nhiên phải đẹp hơn một người vợ vất vả, chịu thương chịu khó, quê mùa ở nhà, lại một nách ba con", bà T. thở dài nhận xét, theo Báo Đất Việt.

Hời chỉ địa điểm vứt xác con gái - Ảnh: Internet

Sau nhiều lần níu kéo bất thành, cặp đôi ly hôn vào đầu năm 2018. Hời nuôi con gái lớn, còn chị H. chăm sóc cặp sinh đôi. Vì điều kiện khó khăn, chị H. nhờ mẹ chồng chăm sóc hai con trai, bản thân đi làm kiếm tiền nuôi con. Hôn nhân đổ vỡ cùng áp lực cuộc sống khiến chị H. ngày càng gầy yếu, ai nhìn vào cũng thấy xót xa.

Tháng 3/2018, Hời dẫn con gái vào TP. Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề cơ khí mặc bé gái van xin được ở quê với bà. Do không có nhà nên Hời gửi con ở một ngôi chùa tại huyện Hòa Vang, thỉnh thoảng mới lên thăm nom.

Trong thời gian này, Hời đã bán mảnh đất ở quê, dùng toàn bộ tiền tích cóp được để đón người tình vào Đà Nẵng chung sống. Từ người chồng yêu thương gia đình, chăm chỉ làm ăn, Hời biến thành người cha vô trách nhiệm khiến người thân vô cùng bức xúc.

Gần Tết Kỷ Hợi vừa rồi, Hời đón con gái về sống chung. Cả 3 người ở một khách sạn thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Tuy nhiên cuộc sống chẳng mấy êm ấm vì cháu Nh. và người tình của cha thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau nhiều xích mích, Lee Choi W. đã bỏ về Hàn Quốc.

Chiều 1/2, cháu Nh. quấy khóc và làm đổ sữa ra giường ngủ khiến Hời tức giận. Trong lúc không kiềm chế được mình, Hời đã bóp cổ con gái đến tử vong.

Suốt 2 ngày sau đó, Hời sống cạnh thi thể con gái trong khách sạn. Sáng 3/2, đối tượng đi mua một bao tải lớn, bỏ thi thể cháu bé vào trong. Trưa cùng ngày, Hời cho bao tải chứa thi thể vào ba lô rồi mang đến cầu Thuận Phước phi tang. Tuy nhiên do có đông người nên Hời không vứt được.

Đến nửa đêm 4/2 (Giao thừa Tết Kỷ Hợi), Hời mang ba lô chứa thi thể quay lại cầu Thuận Phước, bỏ thêm 2 cục đá khoảng 10 kg rồi ném xuống sông Hàn. Sau đó Hời quay lại khách sạn ở tới 8/2 mới bỏ đi.

Đến ngày 24/2, Hời hối hận, thừa nhận hành vi sát hại con gái với gia đình. Khoảng 2 giờ sáng 25/2, Hời bị công an bắt giữ khi xuất hiện tại bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng. Khi cho lời khai tại cơ quan công an, Hời tỏ ra rất hối hận, liên tục khóc lóc vì lỡ tay sát hại con gái.

Hiện cơ quan công an đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.