Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên trôi dạt ở bờ sông ở xã Tề Lễ (Tam Nông, Phú Thọ).

Mới đây, theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống cho biết, vào tối ngày 4/9, lãnh đạo xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, Phú Thọ xác nhận sự việc tìm thấy một thi thể nam thanh niên trôi dạt ở bờ sông. Vụ việc được người dân địa phương phát hiện sau đó trình báo với cơ quan chức năng.

Thông tin ban đầu xác định, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 13h chiều 4/9, người dân phát hiện một thi thể nam giới ở sát bờ sông thuộc địa phận khu 9, xã Tề Lễ, Phú Thọ. Theo đó, thi thể này hiện đang trong quá trình phân huỷ.

Khu vực phát hiện thi thể nam thanh niên trôi dạt ở vệ sông thuộc khu 9, xã Tề Lễ. (Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống)

Quá trình xác minh thông tin, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là Trương Quang N. (SN 1977, trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, lãnh đạo xã Tề Lễ cho hay: "Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Thi thể cũng được lực lượng chức năng và người dân vớt lên bờ để phục vụ công tác khám nghiệm, tìm nguyên nhân và người thân".

Thông tin từ gia đình, nạn nhân có vấn đề về thần kinh, ngày 2/9 đi khỏi gia đình tới nay chưa về. Ngay trong buổi chiều 4/9, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để an táng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

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