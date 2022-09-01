Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Gia đình ra bờ sông làm lễ cúng 49 ngày, ai thấy cũng xót xa

Xã hội 01/09/2022 17:12

Chị gái của H.N cho biết, dù gia đình chưa tìm được H.N nhưng để phòng trường hợp xấu nhất, không muốn em phải một mình bơ vơ, vì thế, gia đình đã làm lễ tại nhà rồi sau đó ra bờ sông làm lễ 49 ngày cho H.N.

Mới đây, một số tài khoản TikTok thường xuyên theo dõi vụ H.N mất tích đã đăng tải clip ghi lại cảnh cả gia đình cô ra bờ sông để làm lễ 49 ngày cho H.N. Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh cả gia đình H.N. ra bờ sông đoạn cầu Cù Sơn (Hoài Đức) để làm lễ 49 ngày cho H.N. Ngoài bố mẹ và chị gái thì còn rất nhiều cô bác, anh em họ hàng người thân trong gia đình cũng đã đến đây để làm lễ, làm tròn trách nhiệm dù chưa tìm thấy cô. 

Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Gia đình ra bờ sông làm lễ cúng 49 ngày, ai thấy cũng xót xa - Ảnh 1
Gia đình ra bờ sông làm lễ 49 ngày cho H.N. (Ảnh: Cắt từ clip)
Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Gia đình ra bờ sông làm lễ cúng 49 ngày, ai thấy cũng xót xa - Ảnh 2
Chưa tìm được H.N nhưng gia đình vẫn quyết định làm 49 ngày vì sợ nếu chuyện không may con gái sẽ lạnh lẽo một mình. (Ảnh: Cắt từ đoạn clip)

 Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Gia đình ra bờ sông làm lễ cúng 49 ngày, ai thấy cũng xót xa - Ảnh 3

Hình ảnh từ đoạn clip có thể thấy, người thân đã chuẩn bị mâm cơm, lễ tươm tất để buổi làm lễ diễn ra thuận lợi. Ai cũng rưng rưng nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng buồn. Trước đó, chị gái song sinh của H.N cũng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh gia đình làm lễ 49 ngày tại nhà cho H.N.

"Mặc dù chưa tìm được H.N nhưng gia đình cũng cố gắng làm lễ 49 ngày đưa em về với gia đình để nếu có thật sự xấu số em cũng không bị bơ vơ lạc lõng ạ. Thời gian qua gia đình cũng đã xác định tâm lí rồi, nếu ai theo dõi sẽ hiểu cho gia đình và nhà em cũng vẫn tiếp tục tìm kiếm. Con của mình không bỏ được! Em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng gia đình em đến hôm nay và chia sẻ cùng gia đình nỗi đau này ạ!", chị gái thiếu nữ mất tích bí ẩn chia sẻ

Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Gia đình ra bờ sông làm lễ cúng 49 ngày, ai thấy cũng xót xa - Ảnh 4
Người thân chuẩn bị lễ 49 ngày tươm tất cho H.N (Ảnh: Cắt từ đoạn clip)

Cách đây gần 2 tháng trước, vụ việc cô gái 23 tuổi tên H.N mất tích bí ẩn đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Chị Q.N chia sẻ trên báo chí cho biết, trong vụ H.N. mất tích, đối tượng có động cơ nhất chính là người yêu cũ của cô. Nạn nhân thường xuyên bị thanh niên tên T.N.T (SN 1997, là bạn trai cũ, ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ) đe dọa, gây áp lực tinh thần, thậm chí là bị đánh đập.

Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Gia đình ra bờ sông làm lễ cúng 49 ngày, ai thấy cũng xót xa - Ảnh 5
Chân dung cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội. (Ảnh: FB chị gái nạn nhân)

Theo đó, em gái cô rời khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa vào lúc 20h ngày 14/7. Đến khoảng 21h cùng ngày, gia đình không liên lạc được với H.N. Lần theo định vị điện thoại, Quỳnh Như phát hiện điểm bất thường khi thấy vị trí của em gái thay đổi từ địa điểm xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang cầu Cù Sơn. Đến ngày 26/7, người nhà H.N nhận được điện thoại báo xe máy và điện thoại của cô đang nằm tại bãi gửi xe ở phố Tú Mỡ, quận Cầu Giấy.

Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Gia đình ra bờ sông làm lễ cúng 49 ngày, ai thấy cũng xót xa - Ảnh 6
Thứ gia đình tìm được chỉ là một chiếc dép, túi xách, xe máy còn nạn nhân thì không ai biết đang ở đâu. (Ảnh: Saostar)

Trưa 2/8, gia đình tiếp tục phát hiện một chiếc dép của H.N ở khu vực cầu Cù Sơn. Sau đó vài ngày, túi xách và một số vật dụng cá nhân của cô gái 23 tuổi lần lượt được tìm thấy ở mép bờ sông cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai - cách nơi tìm thấy chiếc dép khoảng 500-600m.

Sau đó, nhiều người tốt cũng như đội cứu hộ đã đến hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Tuy nhiên, dù cho tất cả đều cố gắng hết sức thì tung tích về H.N vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi. 

Đúng 1 tháng thiếu nữ Hà Nội mất tích bí ẩn: Chị gái song sinh mang bánh kem ra bờ sông nhân sinh nhật em khiến nhiều người xót xa “Chỉ mong tìm thấy em, không biết em đang ở đâu”

Đúng 1 tháng thiếu nữ Hà Nội mất tích bí ẩn: Chị gái song sinh mang bánh kem ra bờ sông nhân sinh nhật em khiến nhiều người xót xa “Chỉ mong tìm thấy em, không biết em đang ở đâu”

Hôm nay (14/8), tròn 1 tháng kể từ ngày Lương Hải Như (sinh năm 1999) mất tích bí ẩn, gia đình vẫn triển khai tìm kiếm ở khu vực cầu Cù Sơn (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đặc biệt, hôm nay cũng là ngày sinh nhật tròn 23 tuổi của Hải Như.

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