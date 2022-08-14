Đúng 1 tháng thiếu nữ Hà Nội mất tích bí ẩn: Chị gái song sinh mang bánh kem ra bờ sông nhân sinh nhật em khiến nhiều người xót xa “Chỉ mong tìm thấy em, không biết em đang ở đâu”

Xã hội 14/08/2022 19:27

Hôm nay (14/8), tròn 1 tháng kể từ ngày Lương Hải Như (sinh năm 1999) mất tích bí ẩn, gia đình vẫn triển khai tìm kiếm ở khu vực cầu Cù Sơn (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đặc biệt, hôm nay cũng là ngày sinh nhật tròn 23 tuổi của Hải Như.

Từ thời điểm gia đình đăng tải thông báo Hải Như mất tích, đã có rất nhiều người xa lạ giúp sức tìm kiếm. Dù vậy, 1 tháng đã trôi qua, vẫn chưa có tung tích của Hải Như -cô gái mất tích bí ẩn ở khu vực cầu Cù Sơn (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội) "Gia đình tôi sẽ không bỏ cuộc, không để em một mình. Nghĩ em đang cô độc, sợ hãi ở nơi nào đó mà tôi xót xa, lòng đau thắt lại. Tôi chỉ ước thời gian quay trở lại để có thể khuyên em tôi từ chối buổi gặp gỡ ấy...' - chị Quỳnh Như nói trong tiếng khóc nghẹn lòng.

Đúng 1 tháng thiếu nữ Hà Nội mất tích bí ẩn: Chị gái song sinh mang bánh kem ra bờ sông nhân sinh nhật em khiến nhiều người xót xa “Chỉ mong tìm thấy em, không biết em đang ở đâu” - Ảnh 1
Chị gái song sinh với Lương Hải Như mang bánh kem ra bờ sông nhân sinh nhật em. (Ảnh minh họa: Internet)

Chị Lương Quỳnh Như – chị gái song sinh với Lương Hải Như bật khóc khi nhắc đến em gái: "Mọi năm hai chị em tôi đều đón sinh nhật cùng nhau, đi mua bánh kem cùng nhau, nấu ăn cùng nhau rồi quây quần bên gia đình, nhận quà và lời chúc của mọi người. Những khoảnh khắc ấy tôi vẫn lưu giữ trong điện thoại.

Năm nay, sinh nhật không còn ý nghĩa gì nữa khi không còn em, không biết em đang ở đâu…".

Đúng 1 tháng thiếu nữ Hà Nội mất tích bí ẩn: Chị gái song sinh mang bánh kem ra bờ sông nhân sinh nhật em khiến nhiều người xót xa “Chỉ mong tìm thấy em, không biết em đang ở đâu” - Ảnh 2
Tròn 1 tháng Hải Như mất tích bí ẩn cũng là sinh nhật 23 tuổi của cô. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo chia sẻ của Quỳnh Như biết được, trước đó vào ngày 14/7/2022, em gái của cô rời khỏi nhà lúc 20h ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến khoảng 21h cùng ngày thì gia đình không liên lạc được. Trong thời gian từ 21h30 đến 23h30 cùng ngày, Quỳnh Như dò theo định vị thì điện thoại báo em gái đang ở khu vực xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Tròn 1 tháng mất tích cũng là sinh nhật của Hải Như: Xót xa cảnh chị gái song sinh mang bánh kem ra bờ sông - Hình 2

Đến sáng 26/7, gia đình nhận được cuộc điện thoại thông báo xe máy và điện thoại của Hải Như bãi xe trên phố Tú Mỡ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Người thông báo là bạn của T (bạn trai cũ của Hải Như). Trong quá trình tìm kiếm ở khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, gia đình chị Quỳnh Như đã phát hiện 1 chiếc dép của Hải Như mặc ở thời điểm rời nhà vào trưa ngày 2/8.

Vụ cô gái Hà Nội mất tích bí ẩn hơn 20 ngày: Công an huy động lực lượng truy tìm

Đúng 1 tháng thiếu nữ Hà Nội mất tích bí ẩn: Chị gái song sinh mang bánh kem ra bờ sông nhân sinh nhật em khiến nhiều người xót xa “Chỉ mong tìm thấy em, không biết em đang ở đâu” - Ảnh 5
Chiếc dép của Hải Như được tìm thấy ở khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức. (Ảnh minh họa: Internet)

 Theo đó, khu vực xã Cù Sơn cũng là địa điểm cuối cùng gia đình định vị được thời điểm mất liên lạc với Hải Như. Trưa 6/8, gia đình tiếp tục phát hiện chiếc túi xách của Hải Như ở mép bờ sông ở cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai, cách nơi tìm thấy chiếc dép khoảng 500-600m.

 

Vụ thiếu nữ Hà Nội mất tích bí ẩn suốt 1 tháng qua: Người mẹ khóc cạn nước mắt, đau đáu ước nguyện sớm tìm được con

Vụ thiếu nữ Hà Nội mất tích bí ẩn suốt 1 tháng qua: Người mẹ khóc cạn nước mắt, đau đáu ước nguyện sớm tìm được con

"Chẳng đêm nào tôi có thể ngủ một giấc trọn vẹn. Làm sao mà yên giấc được khi con mình còn chưa được về nhà", người mẹ vừa nói vừa đưa mắt nhìn về hướng dòng sông - nơi thợ lặn đang tìm kiếm tung tích con gái.

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