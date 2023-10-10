Phát hiện mùi hôi thối bốc lên, người dân tá hỏa tìm thấy thi thể nam giới chết cháy tại trụ sở bỏ hoang

Xã hội 10/10/2023 09:12

Phát hiện mùi hôi thối bốc lên, người dân địa phương phát hiện một thi thể nam giới trong tình trạng chết cháy tại một trụ sở doanh nghiệp bỏ hoang nên đã báo với công an để điều tra.

Theo báo Người Lao Động, sáng 10-10, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Bắc Lý, TP Đồng Hới (Quảng Bình) - xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nam giới tử vong trong khu nhà bỏ hoang.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 9-10, người dân phát hiện bên trong trụ sở cũ của Công ty Cầu đường (đang bị bỏ hoang) tại Tổ dân phố 14, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, có dấu vết của vụ cháy.

Phát hiện mùi hôi thối bốc lên, người dân tá hỏa tìm thấy thi thể nam giới chết cháy tại trụ sở bỏ hoang - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện 1 thi thể nam giới tử vong trong tình trạng cơ thể bị cháy. Ảnh: VOV. 

Khi đến gần, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ căn phòng bên trong trụ sở nên đã báo với Công an phường Bắc Lý. Công an đã đến kiểm tra hiện trường và phát hiện 1 thi thể nam giới tử vong trong tình trạng cơ thể bị cháy xém trong phòng của trụ sở.

Theo báo Giao Thông đưa tin, Lãnh đạo phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xác nhận việc người dân phát hiện 1 thi thể trong tình trạng bị chết cháy tại trụ sở doanh nghiệp bỏ hoang trên địa bàn.

"Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc" vị lãnh đạo thông tin.

Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Lực lượng chức năng TP Đồng Hới đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc nhằm xác minh tung tích của nạn nhân.

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