Bố mẹ cháu bé đang lao động ở Hàn Quốc, cháu sống với ông bà nội. Hiện thi thể cháu được lực lượng chức năng bàn giao đưa về mai táng.
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Theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 6h30 ngày 5/10, lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy thi thể cháu Đậu Tuấn Hưng (4 tuổi, trú tại thôn Trung Sơn, xã Cương Gián).
"Cháu Hưng được phát hiện tử vong tại cống Đá Bạc (thuộc thôn Đại Đồng, xã Cương Gián) nghi bị đuối nước. Khu vực cháu gặp nạn cách nhà người thân không xa", ông Hà thông tin.
Trước đó, dẫn tin từ Dân Trí, khoảng 18h30 ngày 03/10, cháu Hưng đi theo ông nội xuống thăm người thân bị ốm ở thôn Đại Đồng.
Tại đây, bé ra ngoài cổng nhà chơi rồi bỗng dưng mất tích. Gia đình, người thân cùng bà con lối xóm hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi. Một người thân cho hay, bé Hưng đang sống cùng ông bà nội, còn bố mẹ bé đi lao động ở Hàn Quốc.