Phát hiện bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng tâm thư của người mẹ

Xã hội 27/10/2019 16:03

Bé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh, một hộp sữa và bức thư người mẹ để lại. Trong thư, người mẹ nhờ nhà chùa nuôi nấng đứa con 3 ngày tuổi giúp mình.

Tối 26/10, một bé gái bị bỏ rơi ở gần cổng chùa Địch Lương (xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) khiến dư luận địa phương xôn xao. 

Theo VTC News, bé gái khoảng 3 ngày tuổi. Tại hiện trường, em bé bị bỏ lại cùng đồ sơ sinh, một hộp sữa và bức thư do người mẹ viết.

Phát hiện bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng tâm thư của người mẹ - Ảnh 1
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh: Internet

"Bạch Thầy, cháu sinh ngày 24/10/2019 và hoàn toàn khỏe mạnh. Hôm nay cháu mới được 3 ngày tuổi. Con không thể nuôi được cháu. Con biết, cửa Phật từ bi và Thầy cũng hay giúp người, thương và cưu mang những con người bất hạnh, đau khổ, khó khăn…

Con cầu xin Thầy hãy để cháu yên bình bên cửa Phật, bên Thầy những tháng ngày tiếp theo. Xin Thầy hãy giữ cháu ở lại chùa. Nếu ai nhặt được xin đưa cháu vào chùa.

Xin bà con, mọi người hãy thương yêu cháu ạ. Con xin ngàn lần đội ơn", nội dung bức thư do người mẹ để lại.

Phát hiện bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng tâm thư của người mẹ - Ảnh 2
Tâm thư của người mẹ - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã cử người xuống hiện trường lập biên bản, đồng thời phát thông báo tìm nhân thân cho bé gái. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Trước đó, một bé gái sơ sinh cũng được phát hiện bị bỏ trước cổng Làng trẻ em SOS TP. Vinh (Nghệ An) cùng tâm thư của người mẹ.

Khoảng 5 giờ sáng 24/10, bảo vệ của Làng trẻ em SOS TP. Vinh phát hiện một người phụ nữ đi xe máy, đứng trước cổng bấm còi liên tục. 

Khi bảo vệ ra kiểm tra thì người này bỏ đi, để lại một chiếc túi xách lớn. Bên trong là một bé gái sơ sinh, một số đồ dùng trẻ em cùng lá thư tay.

Nội dung bức thư cho biết, do điều kiện khó khăn không thể nuôi dưỡng con nên người mẹ nhờ làng trẻ nhận nuôi, chăm sóc. Em bé bị bỏ rơi mới sinh được khoảng vài ngày, nặng 3 kg, sức khỏe bình thường.

Lãnh đạo làng trẻ đã lập biên bản sự việc, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương làm các thủ tục cần thiết.

Hiện em bé đang được thăm khám sức khỏe Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, mọi chi phí được bảo hiểm y tế chi trả. Sau khi xuất viện nếu không có người thân đến nhận lại, Làng trẻ em SOS TP. Vinh sẽ nhận nuôi và chăm sóc bé gái.

Bé gái bị bỏ rơi trước cổng làng trẻ em SOS cùng tâm thư

Bé gái bị bỏ rơi trước cổng làng trẻ em SOS cùng tâm thư

Để lại con trước cổng làng trẻ SOS, người mẹ nhấn còi xe liên tục để bảo vệ chạy ra rồi mới bỏ đi. Bé gái bị bỏ rơi mới sinh được vài ngày, nặng khoảng 3 kg, sức khỏe tốt.

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