Đồng Nai: Xay nước mía giữa trời nắng, người phụ nữ bị cuốn nghiền nát cánh tay

Xã hội 16/03/2024 23:04

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn tay trái bị dập nát nhiều ngón, chảy máu nhiều do bị máy ép nước mía cuốn.

Cụ thể, theo Báo Đồng Nai, khoảng 11 giờ 30 ngày 15-3, chị N.T.P., 41 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán nhập viện trong tình trạng bàn tay trái bị dập nát nhiều ngón, chảy máu nhiều do bị máy ép nước mía cuốn.

Ngay lập tức, nạn nhân được phẫu thuật, khâu phục hồi vết thương, kết hợp xếp xương và nối gân các ngón tay. Sau phẫu thuật, các ngón tay đã có dấu hiệu phục hồi và đang được tiếp tục điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hựu, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cho biết, sau phẫu thuật đến nay, bàn tay của chị P. đã hồng hào, máu lưu thông tốt, các ngón tay đã có dấu hiệu phục hồi.

Đồng Nai: Xay nước mía giữa trời nắng, người phụ nữ bị cuốn nghiền nát cánh tay - Ảnh 1
Cánh tay của người phụ nữ bị máy ép nước mía nghiền nát bàn tay. Ảnh: Báo Đồng Nai

Theo VietNamPlus, từng có trường hợp một người phụ nữ tại TP.HCM gặp sự cố tương tự. Chị được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị dập nát xương, tróc da ở 4 ngón tay và một phần bàn tay của tay phải.

Ngay khi được đưa đến Bệnh viện Hồng Đức, bệnh nhân được êkíp phẫu thuật Khoa Vi phẫu Thần kinh-Chỉnh hình của bệnh viện dùng kỹ thuật vi phẫu dưới kính lúp cắt lọc vết thương, giữ lại các mô lành và cắt bỏ các mô bị dập nát, nắn chỉnh các ngón tay, nối các xương bị gẫy, nẹp bột và cho bệnh nhân dùng thuốc...

Đồng Nai: Xay nước mía giữa trời nắng, người phụ nữ bị cuốn nghiền nát cánh tay - Ảnh 2
Nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra do máy ép mía. Ảnh: minh họa - Internet

Sau hơn hai tiếng phẫu thuật, các bác sỹ đã giữ lại được bàn tay cho bệnh nhân. Hiện phần bàn tay và các ngón tay bị dập nát của bệnh nhân đã ấm hồng trở lại./.

 

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