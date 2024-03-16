Người phụ nữ rơi vào trạng thái lơ mơ, ngưng thở, nhịp tim rời rạc, được xử trí theo hướng ngộ độc thuốc tê và sốc phản vệ, tử vong sau đó.

Theo Báo VietNamPlus, mới đây, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được báo cáo về sự cố y khoa sau phẫu thuật thẩm mỹ khiến một phụ nữ 70 tuổi tử vong.

Báo cáo của Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn cho thấy ngày 13/3, cơ sở này tiếp nhận khách hàng là bà N.T.T.L (sinh năm 1954), đến điều trị chảy xệ da mặt và thừa da dưới mi.

Các bác sỹ Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn đã thực hiện phẫu thuật căng da mặt cổ và phẫu thuật cắt da thừa dưới mi.

Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn có địa chỉ tại 31 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VietNamPlus

Tuy nhiên, sau phẫu thuật, người phụ nữ rơi vào trạng thái lơ mơ, ngưng thở, nhịp tim rời rạc, được xử trí theo hướng ngộ độc thuốc tê và sốc phản vệ gồm đặt nội khí quản, đặt sonde tiểu, truyền thuốc trợ tim adrenaline...

Cũng theo Báo VOV, các bác sĩ hồi sức, tiêm truyền tổng cộng 11 ống adrenalin và cho sốc điện. Sau đó, bệnh nhân có nhịp tim trở lại, được hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, chuyển sang Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ tại đây nỗ lực cứu chữa nhưng tình trạng quá nặng, bệnh nhân tử vong ngày 15/3.

Bệnh viện thẩm mỹ cho biết, đã lập hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố. Báo cáo của bệnh viện cho biết, trong quá trình điều trị có xảy ra sự cố y khoa vượt ngoài khả năng điều trị của bệnh viện.

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra tai biến cho bệnh nhân. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đang tiếp tục xác minh và làm rõ. Ảnh: Dân Trí

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra tai biến cho bệnh nhân. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đang tiếp tục xác minh và làm rõ.

Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn có địa chỉ tại 31 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn do bác sỹ Lê Viết Trí chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Bệnh viện có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh số 188/BYT-GPHĐ do Bộ Y tế cấp ngày 29/5/2023./.

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