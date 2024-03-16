HCM: Người phụ nữ tử vong khi đi thẩm mỹ

Xã hội 16/03/2024 22:57

Người phụ nữ rơi vào trạng thái lơ mơ, ngưng thở, nhịp tim rời rạc, được xử trí theo hướng ngộ độc thuốc tê và sốc phản vệ, tử vong sau đó.

Theo Báo VietNamPlus, mới đây, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được báo cáo về sự cố y khoa sau phẫu thuật thẩm mỹ khiến một phụ nữ 70 tuổi tử vong.

Báo cáo của Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn cho thấy ngày 13/3, cơ sở này tiếp nhận khách hàng là bà N.T.T.L (sinh năm 1954), đến điều trị chảy xệ da mặt và thừa da dưới mi.

Các bác sỹ Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn đã thực hiện phẫu thuật căng da mặt cổ và phẫu thuật cắt da thừa dưới mi.

HCM: Người phụ nữ tử vong khi đi thẩm mỹ - Ảnh 1
Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn có địa chỉ tại 31 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VietNamPlus

Tuy nhiên, sau phẫu thuật, người phụ nữ rơi vào trạng thái lơ mơ, ngưng thở, nhịp tim rời rạc, được xử trí theo hướng ngộ độc thuốc tê và sốc phản vệ gồm đặt nội khí quản, đặt sonde tiểu, truyền thuốc trợ tim adrenaline...

Cũng theo Báo VOV, các bác sĩ hồi sức, tiêm truyền tổng cộng 11 ống adrenalin và cho sốc điện. Sau đó, bệnh nhân có nhịp tim trở lại, được hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, chuyển sang Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ tại đây nỗ lực cứu chữa nhưng tình trạng quá nặng, bệnh nhân tử vong ngày 15/3.

Bệnh viện thẩm mỹ cho biết, đã lập hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố. Báo cáo của bệnh viện cho biết, trong quá trình điều trị có xảy ra sự cố y khoa vượt ngoài khả năng điều trị của bệnh viện.

HCM: Người phụ nữ tử vong khi đi thẩm mỹ - Ảnh 2

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra tai biến cho bệnh nhân. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đang tiếp tục xác minh và làm rõ. Ảnh: Dân Trí

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra tai biến cho bệnh nhân. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đang tiếp tục xác minh và làm rõ.

Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn có địa chỉ tại 31 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn do bác sỹ Lê Viết Trí chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Bệnh viện có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh số 188/BYT-GPHĐ do Bộ Y tế cấp ngày 29/5/2023./.

Quảng Bình: Tá hỏa phát hiện 1 thi thể đang trong quá trình phân hủy khi đi câu mực

Quảng Bình: Tá hỏa phát hiện 1 thi thể đang trong quá trình phân hủy khi đi câu mực

Cơ quan công an đang tích cực điều tra, xác định danh tính người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   thẩm mỹ tử vong Hồ Chí Minh

TIN MỚI NHẤT

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 16 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Đời sống 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc