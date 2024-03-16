Công an xã Thanh Liệt đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì và các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Theo VTC News, vụ việc vừa được xác định vào tối 16/3. Cụ thể, cơ quan chức năng cho biết thi thể được phát hiện trên sông Tô Lịch (đoạn qua nạn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là anh L.M.V (SN 2000, trú quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Theo người nhà nạn nhân, ngày 13/3, sau khi tham dự sinh nhật với một số người bạn ở khu vực quận Hoàng Mai, nạn nhân đi bộ trên đường rồi mất tích. Gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Trước đó, người dân sinh sống ở khu vực xã Thanh Liệt phát hiện một thi thể nổi trên sông vào khoảng 11h30 cùng ngày nên trình báo chính quyền. Ảnh: VTC

Cũng theo Báo Pháp luật, sau khi nhận thông tin, Công an xã Thanh Liệt đã phối hợp các lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Đồng thời, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Thanh Trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hà Nội tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Một đoạn sông Tô Lịch. Ảnh: Dân Trí

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ./.

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