Cơ quan công an đang tích cực điều tra, xác định danh tính người tử vong.

Cụ thể, Báo VOV cho hay, khoảng 15h ngày 16/3, ông Hoàng Văn Hiện, ở thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch đi câu mực. Lúc này, ông Hiện phát hiện 1 thi thể đang trôi dạt vào khu vực Cảng Than, thuộc thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự, biên phòng cùng với thuyền của ngư dân trục vớt thi thể này lên bờ.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm thi thể. Ảnh: VOV

Cũng theo Báo Lao Động, qua khám nghiệm ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân khoảng 40-45 tuổi, cao khoảng 1,7m; mặc quần bò màu xanh, áo thun dài tay màu xám.

Do thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh nên không nhận dạng được mặt nạn nhân.

Chính quyền xã Thanh Trạch đã huy động lực lượng Công an, quân sự, phối hợp với Bộ đội Biên phòng cùng ngư dân trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: Công lý

Sau khi tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, chính quyền địa phương đã tiến hành chôn cất nạn nhân và phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, thông báo tìm kiếm tung tích nạn nhân.

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