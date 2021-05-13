Theo Phụ nữ Việt Nam, sau khi bỏ trốn lên Hà Nội tìm mẹ và em trai, nữ sinh T. vẫn không dám nói ra sự thật vì sợ mẹ tổn thương. Tuy nhiên, trong lúc đi chơi công việc, nghĩ đến những gì bố đã làm với mình, T. đau khổ và quyết định nhắn tin kể rõ ngọn ngành với mẹ.

Liên quan đến vụ nữ sinh nghi bị bố ruột xâm hại nhiều lần từ năm lớp 7, danh tính nạn nhân được xác định là N.T.H.T. (SN 2004, quê ở Yên Lập, Phú Thọ ).

"Mẹ ơi, con nói này mẹ đừng giận nha, con cũng không muốn như vậy đâu, tại bố ép con thôi. Mẹ ơi, con nói này mẹ đừng giận nha, con cũng không muốn như vậy đâu, tại bố ép con thôi.

Mẹ đọc kỹ nha!

Đợt con học lớp 7, bố bắt con ngủ với bố. Cách được 2 năm, bố không đòi ngủ với con nữa, nhưng mà đến hôm thứ 6 tuần này, bố nói chuyện điện thoại với mẹ xong, bố vào phòng con bố bảo cho bố ngủ cùng con. Con bảo là con lớn rồi, phải tôn trọng con nhưng bố cứ trèo lên giường con rồi làm cái chuyện giống như bố với mẹ sinh con ra ý. Con không thích một chút nào cả. Đến hôm qua con xuống để nói chuyện với mẹ nhưng con không dám nói vì con không còn mặt mũi nào dám nhìn mẹ nữa. Đến sáng hôm qua bố lại chui vào đòi ngủ tiếp với con, bố bảo nốt lần này thôi không có lần sau nữa đâu. Con biết tính bố nên con xuống mẹ để nói chuyện với mẹ. Tối hôm thứ 6, con khóc gần 1 tiếng đồng hồ. Con nằm suy nghĩ xem bố có phải là bố của con không mà bố dám làm cái chuyện đó với chính đứa con mình đẻ ra.

Mẹ đọc đi, rồi tí con về nói chuyện với mẹ sau. Con chả muốn về cái nhà đấy nữa đâu. Con sợ lắm rồi. Tối hôm qua con phải tự đi mua thuốc tránh thai, không sợ trường hợp ngoại lệ, con không biết phải làm sao cả. Con không về nữa đâu, con ở đây với mẹ, với năm sau con đi làm, con không về căn nhà đó nữa đâu…".

Nội dung đoạn tin nhắn - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Chị N.T.L.H. (SN 1984, quê ở Yên Lập, Phú Thọ và cũng là mẹ của nạn nhân) chết lặng khi biết về sự việc. Cuối cùng, hai mẹ con chị đã quyết định mang toàn bộ sự việc ra Công an huyện Yên Lập (Phú Thọ) để tố cáo hành vi đồi bại của N.Đ.Q. (bố nạn nhân).

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập vào cuộc xác minh, điều tra.

Như đã đưa tin trước đó, theo thông tin ban đầu, sau khi mẹ vì không chịu nổi đòn roi của bố nên đã để lại hai chị em nạn nhân rồi bỏ đi, người bố đã nhiều lần ép con gái quan hệ lúc em mới học lớp 7. Ông còn dọa nếu con gái dám kể cho người khác nghe thì sẽ bị ăn đòn.

Đáng giận hơn, những lúc thực hiện hành vi đồi bại với con là khi người bố tỉnh táo, còn lúc say rượu thì đánh đập. Mọi chuyện dừng lại một thời gian rồi tiếp tục tái diễn khi nữ sinh học lớp 11. Sau cùng, nữ sinh tìm cách bỏ trốn, lên Hà Nội tìm mẹ.

Theo thông tin từ mẹ của nữ sinh T., khi biết hành vi của mình bị bại lộ, vợ và con tố cáo ra cơ quan chức năng. Q. đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho vợ để cầu xin tha thứ, cho hắn một con đường. Thế nhưng, tại buổi đối chất với đây tại công an huyện, N.Đ.Q. lại một mực chối tội, phủ nhận việc làm đồi bại với con gái.