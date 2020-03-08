Sáng 7/3, người dân phát hiện một người phụ nữ tử vong bất thường trên rừng. Tại hiện trường, mọi người còn tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh.

Mới đây, ông Đinh Trọng Cảnh, Chủ tịch UBND xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 7/3, cơ quan công an nhận được tin báo người dân phát hiện một phụ nữ tử vong bất thường.

Sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo thông tin trên Người đưa tin, nạn nhân được xác định là chị H.T.K, hiện đang là giáo viên tiểu học và có một người con. Được biết nơi phát hiện thi thể chỉ cách nhà nạn nhân 100m.

Hiện trường người dân phát hiện nữ giáo viên tử vong bất thường - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, khi phát hiện thi thể, mọi người còn tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh. Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nợ nần nên nữ giáo viên uống thuốc trừ sâu tự tử.

Sau khi hoàn thành khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Hai vợ chồng treo cổ tự tử vì nợ nần

Năm ngoái, tại Phú Thọ cũng đã xảy ra vụ tự tử vì nợ nần gây xôn xao dư luận. Theo đó, vào ngày 27/8/2019, chính quyền xã Minh Hòa, huyện Yên Lập nhận được tin anh Ma Văn Giáp (34 tuổi) và vợ là Đinh Thị Hường (28 tuổi) treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Cặp vợ chồng ở Phú Thọ treo cổ tự tử vì nợ nần - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do vợ chồng anh Giáp nợ một số tiền khá lớn do tham gia bán hàng đa cấp.

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