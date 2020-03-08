Nữ giáo viên được phát hiện tử vong cách nhà chỉ 100m trước ngày 8/3

Xã hội 08/03/2020 16:33

Sáng 7/3, người dân phát hiện một người phụ nữ tử vong bất thường trên rừng. Tại hiện trường, mọi người còn tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh.

Mới đây, ông Đinh Trọng Cảnh, Chủ tịch UBND xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 7/3, cơ quan công an nhận được tin báo người dân phát hiện một phụ nữ tử vong bất thường.

Sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo thông tin trên Người đưa tin, nạn nhân được xác định là chị H.T.K, hiện đang là giáo viên tiểu học và có một người con. Được biết nơi phát hiện thi thể chỉ cách nhà nạn nhân 100m. 

tu vong bat thuong 1
Hiện trường người dân phát hiện nữ giáo viên tử vong bất thường - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, khi phát hiện thi thể, mọi người còn tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh. Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nợ nần nên nữ giáo viên uống thuốc trừ sâu tự tử.

Sau khi hoàn thành khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Hai vợ chồng treo cổ tự tử vì nợ nần

Năm ngoái, tại Phú Thọ cũng đã xảy ra vụ tự tử vì nợ nần gây xôn xao dư luận. Theo đó, vào ngày 27/8/2019, chính quyền xã Minh Hòa, huyện Yên Lập nhận được tin anh Ma Văn Giáp (34 tuổi) và vợ là Đinh Thị Hường (28 tuổi) treo cổ tự tử tại nhà riêng.

tu vong bat thuong 2
Cặp vợ chồng ở Phú Thọ treo cổ tự tử vì nợ nần - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do vợ chồng anh Giáp nợ một số tiền khá lớn do tham gia bán hàng đa cấp.

Thương tâm: Cô gái trẻ đeo túi xách nhảy cầu tự tử lúc 3 giờ sáng ở Đà Nẵng

Thương tâm: Cô gái trẻ đeo túi xách nhảy cầu tự tử lúc 3 giờ sáng ở Đà Nẵng

Khoảng 3 giờ sáng nay, người dân bất ngờ phát hiện một cô gái trẻ mang túi xách nhảy cầu tự tử. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phú Thọ tự tử vì nợ nần uống thuốc trừ sâu tự tử

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản