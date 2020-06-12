Rạng sáng nay, tại dãy nhà trọ gần chợ Cây Da Sà, phường An Lạc A, quận Bình Tân (TP. HCM) vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong.

Mới đây, Công an quận Bình Tân cho biết đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, khoảng 1 giờ 30 phút sáng 12/6, người dân khu vực đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) nghe tiếng hô hoán có cháy. Khi mọi người chạy đến nơi thì phát hiện một nhà trọ trong hẻm đường 21E đang cháy nên tìm cách dập lửa, đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Sau khi khống chế được ngọn lửa, mọi người phát hiện bên trong có 3 người tử vong. Nạn nhân là một phụ nữ 35 tuổi và 2 người cháu.

Cơ quan công an hiện vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này có thể là do mâu thuẫn tình cảm. Bên cạnh đó, theo lời kể của một nhân chứng trên Một thế giới, nạn nhân nữ chỉ kịp hét: “Chết tôi rồi”. Được biết, người phụ nữ 35 tuổi đã ly dị, có một con gái 17 tuổi. Vào thời điểm xảy ra sự việc, người con gái đi làm về trễ, ngủ ở nhà bạn nên may mắn thoát nạn.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-nghi-an-phong-hoa-nha-tro-vi-mau-thuan-tinh-cam-khien-3-nguoi-tu-vong-o-sai-gon-361900.html