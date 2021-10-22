Nóng: Khởi tố thêm một đối tượng liên quan đến vụ sát hại vợ cũ rồi bỏ trốn ở Bắc Giang

Xã hội 22/10/2021 15:57

Liên quan đến sự việc sat hại vợ cũ tại tỉnh Bắc Giang, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố thêm 1 đối tượng về hành vi che giấu tội phạm.

Theo VietNamNet, chiều ngày 22/10, một cán bộ điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan đã khởi tố vụ án Giết người, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Yên (SN 1959, trú huyện Hiệp Hoà) về hành vi Giết người.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng khởi tố bị can Ngọ Đức Xuân (SN 1985, cùng trú huyện hiệp Hoà) về hành vi che giấu tội phạm.

Trước đó vào tối 17/10, Yên đã sát hại vợ cũ. Bị con trai phát hiện, Yên vượt tường rồi dùng xe máy bỏ trốn sang Bắc Ninh. Ngoài ra, cơ quan công an cũng khởi tố bị can Ngọ Đức Xuân (SN 1985, cùng trú huyện hiệp Hoà) về hành vi che giấu tội phạm.

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Nghi phạm Nguyễn Quốc Yên - Ảnh: VietNamNet,

 

Cũng đưa tin về vụ việc, theo Dân Viêt, tại cơ quan công an, Yên đã thừa nhận hành vi sát hại vợ cũ. Yên khai nhận, bản thân và bà N.T.H. (SN 1956) đã ly hôn từ lâu. Hai người có với nhau 3 người con chung. Mảnh đất nơi bà H. và các con sinh sống là tài sản của bà H. sau khi đã phân chia, không có tranh chấp. Sau đó, Yên kết hôn với người vợ thứ hai và xây nhà ở sát vách với nhà bà H.

Thời gian gần đây, Yên qua lại và hàn gắn tình cảm với bà H. Hai người ở chung một nhà nhưng ở phòng riêng. Trong cuộc sống thường ngày, Yên và bà H. thường xuyên có mâu thuẫn.

Tối 17/10, sau khi cãi vã với bà H, Yên bỏ lên giường ngủ. Khi đang ngủ thì Yên nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ chiếc quạt. Yên tỉnh dậy, thấy bà H. đang cầm búa. Nghĩ rằng bà H. dùng búa để đánh mình, Yên đã giật búa rồi đuổi đánh bà H. Quá trình đuổi đánh, Yên cầm một con dao nhọn tấn công khiến bà H. tử vong. Sau khi gây án, Yên vượt tường rào bỏ trốn.

Khoảng 22h đêm 18/10, cơ quan công an đã bắt giữ Yên khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà mẹ nuôi trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Về phần đối tượng Ngọ Đức Xuân có mối quan hệ họ hàng với Yên, Xuân gọi Yên là cậu. Tối 17/10, sau khi sát hại vợ, Yên đã đến nhà Xuân và nói rõ mình vừa gây ra án mạng. Sau đó, Xuân giúp Yên tháo biển số xe và chở Yên ra bến đò tẩu thoát sang Bắc Ninh vào sáng hôm sau (18/10). Khi biết tin Yên bị bắt, Xuân đã tự giác đến trụ sở công an đầu thú.

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Chẳng ai trong gia đình bà T. có thể nghĩ rằng, chỉ vài chục giờ đồng hồ ngắn ngủi sau buổi sáng định mệnh ấy, họ sẽ mãi mãi mất đi người mẹ, người vợ trong gia đình.

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