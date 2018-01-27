Nóng: Fan Việt đang đổ bộ cửa khẩu sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam

Xã hội 27/01/2018 02:16

Nhiều người không thể xin được visa đi Trung Quốc hoặc do máy bay "cháy vé" nên đã đến cửa khẩu Hữu Nghị tại Lạng Sơn để sang Trung Quốc bằng đường bộ. Điều này khiến cửa khẩu ùn tắc nghiêm trọng do quá đông người xin xuất cảnh.

Chiều nay (27/1), các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận chung kết với đội tuyển U23 Uzbekistan. Người hâm mộ Việt Nam đều muốn được tận mắt chứng kiến những cú sút đầy bản lĩnh của các cầu thủ U23 Việt Nam như trong các vòng đấu trước.

Suốt mấy ngày qua, lượng người đến đại sứ quán Trung Quốc xin cấp visa tăng đột biến. Các tour đi Trung Quốc được nhiều công ty du lịch đồng loạt mở ra trên khắp cả nước, chỉ trong thời gian ngắn đã có rất nhiều người đăng kí đi tour để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, nhiều người không thể xin được visa đi Trung Quốc hoặc do máy bay "cháy vé" nên đã đến cửa khẩu Hữu Nghị tại Lạng Sơn để sang Trung Quốc bằng đường bộ. Chính vì vậy, cửa khẩu ùn tắc hàng tiếng đồng hồ do quá đông cổ động viên Việt Nam xuất cảnh.

Được biết, trận chung kết sẽ diễn ra tại Sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) vào 15 giờ chiều nay. Sự có mặt của đông đảo người hâm mộ Việt là một nguồn cổ vũ to lớn để các cầu thủ của chúng ta chiến đấu hết sức mình.

Nóng: Fan Việt đang đổ bộ cửa khẩu sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 1

Nóng: Fan Việt đang đổ bộ cửa khẩu sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 2
Nhiều cổ động viên khoác trên mình áo cờ đỏ sao vàng, mang theo trống và ảnh Bác Hồ sang Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển U23 - Ảnh: Internet

Nóng: Fan Việt đang đổ bộ cửa khẩu sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 3

Nóng: Fan Việt đang đổ bộ cửa khẩu sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 4
Do lượng hành khách quá đông nên nhiều người phải chờ đợi hàng tiếng ở cửa khẩu - Ảnh: Internet

Nóng: Fan Việt đang đổ bộ cửa khẩu sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 5Nóng: Fan Việt đang đổ bộ cửa khẩu sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 6Nóng: Fan Việt đang đổ bộ cửa khẩu sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 7Nóng: Fan Việt đang đổ bộ cửa khẩu sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 8Nóng: Fan Việt đang đổ bộ cửa khẩu sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 9

Nóng: Fan Việt đang đổ bộ cửa khẩu sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 10
Nhiều gia đình dẫn theo cả trẻ em cùng đi - Ảnh: Internet
Bị giả mạo tài khoản Facebook quá nhiều, các cầu thủ U23 đã làm ngay điều này để bảo vệ mình

Bị giả mạo tài khoản Facebook quá nhiều, các cầu thủ U23 đã làm ngay điều này để bảo vệ mình

Hiện nay đã xuất hiện không ít tài khoản giả mạo danh tính của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến nhiều người hâm mộ mắc lừa. Chính vì vậy, các cầu thủ đã ủy quyền cho một người bạn làm truyền thông để xin Facebook cấp dấu tích xanh cho tài khoản của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan tại trận chung kết Việt Nam vào chung kết chung kết u23 châu á sang Trung Quốc xem U23 Việt Nam thi đấu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày