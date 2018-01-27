Nóng: Fan Việt đang đổ bộ cửa khẩu sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam

Nhiều người không thể xin được visa đi Trung Quốc hoặc do máy bay "cháy vé" nên đã đến cửa khẩu Hữu Nghị tại Lạng Sơn để sang Trung Quốc bằng đường bộ. Điều này khiến cửa khẩu ùn tắc nghiêm trọng do quá đông người xin xuất cảnh.
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Chiều nay (27/1), các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận chung kết với đội tuyển U23 Uzbekistan. Người hâm mộ Việt Nam đều muốn được tận mắt chứng kiến những cú sút đầy bản lĩnh của các cầu thủ U23 Việt Nam như trong các vòng đấu trước.
Suốt mấy ngày qua, lượng người đến đại sứ quán Trung Quốc xin cấp visa tăng đột biến. Các tour đi Trung Quốc được nhiều công ty du lịch đồng loạt mở ra trên khắp cả nước, chỉ trong thời gian ngắn đã có rất nhiều người đăng kí đi tour để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.
Tuy nhiên, nhiều người không thể xin được visa đi Trung Quốc hoặc do máy bay "cháy vé" nên đã đến cửa khẩu Hữu Nghị tại Lạng Sơn để sang Trung Quốc bằng đường bộ. Chính vì vậy, cửa khẩu ùn tắc hàng tiếng đồng hồ do quá đông cổ động viên Việt Nam xuất cảnh.
Được biết, trận chung kết sẽ diễn ra tại Sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) vào 15 giờ chiều nay. Sự có mặt của đông đảo người hâm mộ Việt là một nguồn cổ vũ to lớn để các cầu thủ của chúng ta chiến đấu hết sức mình.