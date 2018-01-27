Nóng: Fan Việt đang đổ bộ cửa khẩu sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam

Chiều nay (27/1), các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận chung kết với đội tuyển U23 Uzbekistan. Người hâm mộ Việt Nam đều muốn được tận mắt chứng kiến những cú sút đầy bản lĩnh của các cầu thủ U23 Việt Nam như trong các vòng đấu trước.

Suốt mấy ngày qua, lượng người đến đại sứ quán Trung Quốc xin cấp visa tăng đột biến. Các tour đi Trung Quốc được nhiều công ty du lịch đồng loạt mở ra trên khắp cả nước, chỉ trong thời gian ngắn đã có rất nhiều người đăng kí đi tour để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.