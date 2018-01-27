Dân mạng xôn xao với hình ảnh 'điềm báo' U23 Việt Nam sẽ vô địch

"Điềm báo" thú vị này khiến niềm tin chiến thắng của người dân Việt Nam trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
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Tối 23/1, U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Qatar trong trận bán kết để tiến tới chung kết giải U23 châu Á. Thành tích xuất sắc này khiến hàng triệu con dân Việt đều hướng về tập thể thầy trò HLV Park Hang Seo. Chính vì vậy, trận chung kết chiều 27/1 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan được người yêu bóng đá Việt Nam cực kỳ mong chờ.
Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước một hình ảnh vô cùng ý nghĩa và kỳ diệu trước ngày bóng lăn. Đó là khi ghép tên các thành viên trong đội tuyển, từ cầu thủ tới huấn luyện viên sẽ cho ra dòng chữ: "Việt Nam vô địch". Phát hiện thú vị này khiến niềm tin chiến thắng của người dân Việt Nam trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Được biết, đây là hình ảnh chụp lại tấm băng rôn được sử dụng để cổ vũ đội tuyển nước nhà trong trận đấu diễn ra vào chiều 27/1. Sau khi được một tài khoản đăng tải lên Facebook, bức ảnh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và được chia sẻ với tốc độ "chóng mặt". Nhiều người đùa vui rằng đây chính là "điềm báo" việc Việt Nam sẽ vô địch U23 Châu Á