Cư dân mạng Trung Quốc bình luận nhiều điều bất ngờ về chiến thắng của U23 Việt Nam

Xã hội 23/01/2018 21:37

Chiến công của U23 Việt Nam trở thành đề tài nóng trên nhiều tờ báo quốc tế. Theo đó, cư dân mạng Trung Quốc cũng bình luận cực rôm rả về chủ đề này.

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước Qatar ở bán kết Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á 2018 đang là đề tài nóng trên nhiều tờ báo quốc tế. Trận đấu "chấn động địa cầu" này khiến cư dân mạng Trung Quốc bình luận cực rôm rả. Hầu hết các ý kiến đều chúc mừng Việt Nam, đồng thời so sánh đội tuyển của chúng ta với các cầu thủ nước nhà.

Cư dân mạng Trung Quốc bình luận nhiều điều bất ngờ về chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 1
Cư dân mạng để lại nhiều bình luận về trận đấu của U23 Việt Nam với Qatar - Ảnh: Thethao247

Tài khoản Juju Super chia sẻ: "Chúc mừng Việt Nam. Lò luyện cầu thủ của họ thật xuất sắc. Nghe nói đây là sản phẩm của học viện Arsenal (tức Hoàng Anh Gia Lai). Thế hệ tuyển thủ U23 của chúng ta thật đáng buồn".

A Cogn: "Sau khi chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại Qatar để vào chung kết và không khí ăn mừng của người dân Việt, tôi nghĩ rằng chúng ta đã phí tiền của vào các cầu thủ quốc nội. Hãy nhìn họ mà học hỏi".

Jing Yu: "Tài năng đi kèm cùng may mắn sẽ tạo nên điều tuyệt vời. Chúc mừng Việt Nam".

大连土特产总代购: "Tuyển U23 Việt Nam quá xuất sắc. Họ có năng lực thực sự và giành chiến thắng oanh liệt trước đối thủ quá mạnh. U23 Trung Quốc cần xem lại mình".

Xin old: "Hình như U23 Trung Quốc đang 'dậm chân tại chỗ'. Hãy nhìn những người hàng xóm Việt Nam. Họ thật tuyệt vời. Những năm tới, chúng ta sẽ không muốn chạm trán Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq, Iran, Úc, Việt Nam… Giờ chúng ta chỉ bắt nạt được Malaysia, Campuchia thôi…".

ProjectG: "Đáng lẽ chúng ta phải gặp đội gặp Việt Nam ở bán kết. Họ đã giành chiến thắng trước Qatar, không thể phủ nhận sức mạnh đó nhưng rõ ràng U23 Việt Nam không bị trọng tài chèn ép như Trung Quốc".

Zhang Huan Ting: "Tôi mà là Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc chắc tôi tự tử mất".

Xu Mimi: "Khoảnh khắc tuyệt vời và lịch sử của bóng đá Việt Nam".

偁 Ji 盍: "Qatar, các bạn đã thua dù nhận được sự ưu ái từ trọng tài, thật đáng xấu hổ".

Vietnam Airlines đài thọ người thân cầu thủ U23 Việt Nam sang Trung Quốc xem trận chung kết

Vietnam Airlines đài thọ người thân cầu thủ U23 Việt Nam sang Trung Quốc xem trận chung kết

Vietnam Airlines đã chính thức đài thọ toàn bộ chi phí cho 2 người thân trong gia đình của mỗi cầu thủ đội tuyển sang xem trận chung kết tại Trung Quốc, bao gồm vé máy bay miễn tất cả thuế, lệ phí và chi phí ăn, ở, đi lại, làm visa.

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