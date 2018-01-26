Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương

Những ngày gần đây, các chân sút đội tuyển U23 Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi đánh bại những đối thủ cực mạnh để giành tấm vé vàng vào Chung kết U23 Châu Á.

Ngoài tài năng xuất chúng, các cầu thủ còn khiến chị em phát cuồng vì vẻ ngoài cực kỳ điển trai. Tất tần tật những thông tin xoay quanh cuộc sống của Tiến Dũng, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng... đều được fan nữ săn lùng ráo riết.