Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương

Loạt ảnh thời thơ ấu của Tiến Dũng, Xuân Trường, Quang Hải... thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Các fan nữ lại một lần nữa phát cuồng vì các cầu thủ U23 quá đáng yêu và dễ thương.
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Những ngày gần đây, các chân sút đội tuyển U23 Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi đánh bại những đối thủ cực mạnh để giành tấm vé vàng vào Chung kết U23 Châu Á.
Ngoài tài năng xuất chúng, các cầu thủ còn khiến chị em phát cuồng vì vẻ ngoài cực kỳ điển trai. Tất tần tật những thông tin xoay quanh cuộc sống của Tiến Dũng, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng... đều được fan nữ săn lùng ráo riết.
Mới đây, loạt ảnh thời thơ ấu của các chàng trai được chia sẻ lên Facebook lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nếu như hậu vệ Tiến Dũng không cần dậy thì thành công cũng đã quá dễ thương thì Xuân Trường lại bị trêu chọc là từ nhỏ đến lớn mắt vẫn cứ híp chặt, nhất định không chịu mở ra nhìn cuộc đời.
Đội Trưởng Xuân Trường
Thủ môn Bùi Tiến Dũng
Tiền vệ Bùi Tiến Dụng
Hậu vệ Tiến Dũng
Tiền vệ Quang Hải
Tiền đạo Công Phượng
Tiền đạo Hà Đức Chinh