Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương

Xã hội 26/01/2018 23:21

Loạt ảnh thời thơ ấu của Tiến Dũng, Xuân Trường, Quang Hải... thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Các fan nữ lại một lần nữa phát cuồng vì các cầu thủ U23 quá đáng yêu và dễ thương.

Những ngày gần đây, các chân sút đội tuyển U23 Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi đánh bại những đối thủ cực mạnh để giành tấm vé vàng vào Chung kết U23 Châu Á.

Ngoài tài năng xuất chúng, các cầu thủ còn khiến chị em phát cuồng vì vẻ ngoài cực kỳ điển trai. Tất tần tật những thông tin xoay quanh cuộc sống của Tiến Dũng, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng... đều được fan nữ săn lùng ráo riết.

Mới đây, loạt ảnh thời thơ ấu của các chàng trai được chia sẻ lên Facebook lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nếu như hậu vệ Tiến Dũng không cần dậy thì thành công cũng đã quá dễ thương thì Xuân Trường lại bị trêu chọc là từ nhỏ đến lớn mắt vẫn cứ híp chặt, nhất định không chịu mở ra nhìn cuộc đời.

Đội Trưởng Xuân Trường

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 1

Khác với hình tượng lạnh lùng, bình tĩnh nhưng cũng rất bản lĩnh trên sân cỏ, đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam Lương Xuân Trường ngoài đời lại là một chàng trai vô cùng ấm áp và tình cảm. Với đôi mắt một mí nay đã trở thành thương hiệu, Xuân Trường thường xuyên đốn tim các chị em bằng những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 2
Xuân Trường từng chia sẻ anh thường xuyên bị nhầm lẫn là người Hàn Quốc - Ảnh: Trí Thức Trẻ
Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 3
Đội trưởng U23 mê đá bóng từ nhỏ - Ảnh: Trí Trức Trẻ
Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 4
Mê trái bóng tròn nhưng Trường vẫn chăm chỉ học văn hóa - Ảnh: Trí Thức Trẻ
Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 5
5 năm trước, Trường vẫn là một chàng trai có vẻ ngoài bình thường - Ảnh: Trí Thức Trẻ
Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 6
Hiện tại, Trường 'híp' đã trở thành soái ca cực phẩm đốn tim vô số cô gái - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Thủ môn Bùi Tiến Dũng

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 7
Đây là hình ảnh thời còn để chỏm của thủ môn có nhiều 'vợ' nhất Việt Nam. Chẳng ai ngờ trái bóng tròn trở thành định mệnh của cuộc đời Bùi Tiến Dũng - Ảnh: Kenh14
Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 8
Càng lớn Bùi Tiến Dũng càng điển trai và sở hữu chiều cao không thua gì người mẫu - Ảnh: Kenh14
Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 9
Tiến Dũng cách đây mấy năm khá gầy gò - Ảnh: Internet
Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 10
Không chỉ sở hữu hàng triệu fan nữ, Bùi Tiến Dũng còn 'đốn tim' không ít diễn viên, người mẫu xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh: Internet

Tiền vệ Bùi Tiến Dụng

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 11
Tiến Dụng là em trai của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh: Internet
Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 12
Hai anh em có nhiều nét giống nhau - Ảnh: Internet
Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 13
Tiến Dụng thời học sinh - Ảnh: Internet
Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 14
Tiến Dụng của hiện tại đã thay đổi khá nhiều - Ảnh: Internet

Hậu vệ Tiến Dũng

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 15
Hậu vệ Tiến Dũng với gương mặt ngày thơ bé cực đáng yêu - Ảnh: Trí Thức Trẻ
Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 16
Bây giờ đã vô cùng điển trai, làm mê mệt hàng triệu fan nữ - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 17

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 18

Hậu vệ Tiến Dũng (bên trái) càng lớn càng cao. Tố chất của một cầu thủ bắt đầu bộc lộ rồi - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 19
Ai tìm được chàng hậu vệ 6 múi trong bức ảnh này nào? - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Tiền vệ Quang Hải

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 20
Quang Hải thể hiện sự tự tin, điềm tĩnh ngay từ lúc nhỏ - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 21

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 22

Quang Hải giành được nhiều giải thưởng bóng đá từ bé, được dự đoán sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc trong tương lai - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 23
Từ nhỏ đã đáng yêu, bụ bẫm thế này rồi - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Tiền đạo Công Phượng

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 24
Chàng tiền đạo đam mê bóng đá từ nhỏ - Ảnh: Internet
Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 25
Công Phượng trông khá 'ngố tàu' thời còn đeo khăn quàng đỏ - Ảnh: Facebook
Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 26
Công Phượng của hiện tại - Ảnh: Internet

Tiền đạo Hà Đức Chinh

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 27

Hà Đức Chinh ngày còn ngồi trên ghế nhà trường nhìn đã rất chững chạc - Ảnh: Internet

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương - Ảnh 28

Còn đây là Hà Đức Chinh dễ thương của hiện tại - Ảnh: Internet

Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Chân dung cô gái đòi mua tinh trùng của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Trong số các fan hâm mộ đang phát cuồng Bùi Tiến Dũng, một cô gái trẻ ở Hà Nội đã không ngại ngần hỏi mua tinh trùng của chàng cầu thủ. Danh tính cô nàng cũng vì thế mà được truy lùng ráo riết.

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