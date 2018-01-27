Bị giả mạo tài khoản Facebook quá nhiều, các cầu thủ U23 đã làm ngay điều này để bảo vệ mình

Xã hội 27/01/2018 01:47

Hiện nay đã xuất hiện không ít tài khoản giả mạo danh tính của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến nhiều người hâm mộ mắc lừa. Chính vì vậy, các cầu thủ đã ủy quyền cho một người bạn làm truyền thông để xin Facebook cấp dấu tích xanh cho tài khoản của mình.

Những ngày gần đây, các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam gần như chiếm sóng toàn bộ mạng xã hội. Không chỉ gây sốt bằng loạt thành tích xuất sắc, các chàng trai còn chị em mê mệt bởi vẻ ngoài cực điển trai và nam tính của mình.

Phương tiện duy nhất mà người hâm mộ có thể tiếp cận với các cầu thủ là qua mạng xã hội. Trang cá nhân của các chàng cũng theo đó mà nhận về lượng người theo dõi và tương tác cực khủng. Điển hình như tài khoản facebook của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã tăng lượng người theo dõi đến 23 lần chỉ sau 1 đêm.

Hệ lụy đi kèm của sự nổi tiếng bất ngờ chính là nhiều tài khoản giả mạo danh tính các cầu thủ xuất hiện tràn lan và đăng tải nhiều thông tin sai sự thật.

Mới đây nhất, các cầu thủ đã ủy quyền cho một người bạn làm truyền thông để xin Facebook cấp dấu tích xanh cho tài khoản của mình. Dấu stick xanh là một biểu tượng đặc trưng mà Facebook áp dụng cho tài khoản cá nhân là người của công chúng, Fanpage người nổi tiếng, cơ quan truyền thông lớn… Điều này giúp người hâm mộ xác nhận tài khoản chính chủ, tránh bị lừa bởi những thông tin sai sự thật.

Hiện, tài khoản của Tiến Dũng, Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu, Tiến Dụng... đã có "con dấu chính chủ" để người hâm mộ yên tâm tìm kiếm và theo dõi.

Bị giả mạo tài khoản Facebook quá nhiều, các cầu thủ U23 đã làm ngay điều này để bảo vệ mình - Ảnh 1Bị giả mạo tài khoản Facebook quá nhiều, các cầu thủ U23 đã làm ngay điều này để bảo vệ mình - Ảnh 2Bị giả mạo tài khoản Facebook quá nhiều, các cầu thủ U23 đã làm ngay điều này để bảo vệ mình - Ảnh 3

Bị giả mạo tài khoản Facebook quá nhiều, các cầu thủ U23 đã làm ngay điều này để bảo vệ mình - Ảnh 4
Facebook của Lương Xuân Trường đã có dấu tích xanh trước đó. Tuy nhiên đội trưởng tài ba của U23 Việt Nam đã khóa trang cá nhân để tránh phân tâm khi thi đấu - Ảnh chụp màn hình

Người hâm mộ cần hết sức tỉnh táo, tìm đúng tài khoản cá nhân của các cầu thủ có dấu tích xanh để có được thông tin chuẩn xác nhất.

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