Biết những lợi ích bất ngờ của bóng đá đối với sức khỏe tinh thần, các cổ động viên sẽ càng cổ vũ cuồng nhiệt cho U23 Việt Nam

Xem những trận bóng hấp dẫn sẽ giúp con người thoát khỏi các nỗi lo toan của cuộc sống hằng ngày, từ đó làm bạn cảm thấy được thư giãn.

Ít ai biết bóng đá không chỉ giúp người chơi khỏe hơn mà ngay cả những cổ động viên cũng nhận được nhiều lợi ích bất ngờ về tinh thần. Trước thềm trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam vào ngày 27/1, hãy cũng tìm hiểu những lợi ích của bóng đá với sức khỏe cổ động viên trong bài viết dưới đây.

Bởi lúc đó, các cổ động viên chỉ tập trung vào trận bóng nên không còn quan tâm hay suy nghĩ đến những chuyện khác nữa.

Giải tỏa căng thẳng

Những trận bóng hấp dẫn như của đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua khiến cho mọi cổ động viên đều hồi hộp và không thể rời mắt khỏi màn hình.

Theo các nhà khoa học, sự hồi hộp và chờ đợi những diễn biến sắp đến là một phản ứng tâm lý mang lại cảm giác hưng phấn, có thể gây nghiện và giúp giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

Thấu hiểu được người khác

Mỗi khi xem bóng đá, các tế bào thần kinh gương trong não được kích hoạt. Giống như cái tên đã ngụ ý, tế bào thần kinh gương này có tác dụng khiến chúng ta đặt mình vào vị trí người khác và thấu hiểu họ.

Vì vậy khi xem bóng đá, bạn như hòa mình vào trận đấu của các cầu thủ và cảm nhận được tinh thần của họ một cách trọn vẹn nhất.

Giúp mọi người gần nhau hơn

Rất hiếm khi chúng ta bắt gặp hình ảnh người xem bóng đá một mình. Đa phần họ sẽ cùng đi xem với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp.

Ngoài ra, các cổ động viên hoàn toàn xa lạ với nhau cũng có thể trò chuyện và bình luận sôi nổi về trận đấu như những người bạn thân thiết.

Sau những chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua, các cổ động viên không phân biệt giới tính, tuổi tác, quốc tịch, nghề nghiệp... đều cùng nhau ăn mừng như những người bạn.

Biết những lợi ích tuyệt vời của bóng đá với sức khỏe cổ động viên, hy vọng bạn càng có thêm động lực để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam!