Những tư thế ngủ tốt cho sức khỏe bạn cần thay đổi ngay từ hôm nay để kéo dài tuổi thọ

Luyện tập 24/01/2018 11:14

Tư thế ngủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của bạn. Ngủ đúng cách sẽ rất tốt cho sức khỏe cũng như giúp hỗ trợ điều trị một số căn bệnh như ngủ ngáy, đau vai, lưng…

Theo nhiều chuyên gia, tư thế ngủ có thể giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và giúp điều trị đau nhức hiệu quả. Dưới đây là những tư thế ngủ tốt nhất cho cơ thể, bạn nên thay đổi ngay từ hôm nay.   

Những tư thế ngủ tốt cho sức khỏe

Tư thế chữa đau vai

Tư thế nằm ngửa có thể giúp cải thiện tình trạng đau nhức vai hiệu quả. Khi nằm, bạn nên đặt một chiếc gối nhỏ lên bụng sẽ giúp phần vai thoải mái hơn. Nếu bạn không có thói quen nằm ngửa, có thể chuyển sang tư thế ngủ nghiêng về phía vai không đau, chân hơi co về phía ngực và đặt một chiếc gối mềm giữa hai đầu gối.

Nếu bị đau nhức vai, bạn không nên gối đầu lên tay sẽ khiến tình trạng nhức bả vai thêm trầm trọng.

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Để cải thiện tình trạng đau vai, bạn có thể nằm nghiêng về một bên - Ảnh: Internet

Tư thế cải thiện chứng mất ngủ

Tình trạng mất ngủ kéo dài có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tư thế ngủ tốt nhất là bạn nên nằm ngửa, tay chân thả lỏng thoải mái để máu huyết lưu thông, giúp bạn dễ ngủ hơn. Bên cạnh đó, bạn có thể mát xa chân với tinh dầu hoặc uống một ly nước ấm trước khi ngủ sẽ giúp tinh thần thư giãn, nhờ đó mà giấc ngủ sẽ ngon và sâu hơn.

Tư thế giảm đau lưng

Để khắc phục tình trạng đau lưng, bạn nên nằm ngửa trên giường, đặt thêm một chiếc khăn bông mềm dưới phần thắt lưng và một chiếc gối nhỏ dưới đầu gối. Ngủ theo tư thế này sẽ giúp phần lưng được thư giãn và giảm bớt áp lực cho cột sống.

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Tư thế ngủ này sẽ giúp giảm đau lưng hiệu quả - Ảnh: Internet

Tư thế chữa ngủ ngáy

Nếu bạn thường xuyên ngủ ngáy thì không nên nằm ngửa và sử dụng gối mềm. Thay vào đó, bạn nên nằm ngủ nghiêng về một bên, gối đầu lên gối cứng để đường thở thông thoáng, giúp hạn chế tình trạng ngáy ngủ.

Tư thế giảm chuột rút chân

Chuột rút chân là tình trạng nhiều người gặp phải khi về đêm. Nguyên nhân gây ra triệu chứng này là do tổn thương thần kinh hoặc cơ thể thiếu các nguyên tố vi lượng. Để cải thiện chứng chuột rút chân vào ban đêm, bạn nên nằm ngửa, kê khoảng 2 chiếc gối mềm phía dưới chân. Tư thế ngủ này còn giúp máu huyết lưu thông, tốt cho sức khỏe.

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Kê chân cao lên gối mềm sẽ giúp giảm chứng chuột rút vào ban đêm - Ảnh: Internet

Tư thế chữa đau cổ

Tình trạng đau nhức vùng cổ rất khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Để giảm đau vị trí này, bạn nên nằm ngửa và kê thêm 1 chiếc khăn mềm hoặc gối mềm dưới cổ để tăng cường sự dễ chịu.

Bên cạnh đó, những người thường xuyên gặp các vấn đề về vùng cổ cần lựa chọn những loại gối có tác dụng định hình tư thế của cơ thể, tránh chọn những chiếc gối quá cao. Tốt nhất, bạn nên chọn gối phù hợp với chiều rộng của vai để giúp giữ cho cổ vào đúng vị trí.

Trên đây là những tư thế ngủ tốt cho sức khỏe bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay để cải thiện các cơn đau hiệu quả.

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